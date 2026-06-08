最新天氣｜黃色暴雨警告信號清晨5時取消

【天文台／HKO／明天的天氣／暴雨警告／黃雨／紅雨】珠江口一帶持續有雷雨區發展並靠近本港，天文台於周一（8日）凌晨0時45分發出黃色暴雨警告信號，於1時15分改發紅雨警告。至凌晨3時50分，天文台再改發黃色暴雨警告信號，直至凌晨5時取消。天文台指出，截至今晨3時，本港多處地區錄得約60毫米雨量，而九龍東的雨量更超過100毫米。



天文台於3時50分發出特別天氣提示稱，影響本港的強雷雨區正逐漸遠離，但本港以南水域仍有雷雨區發展並緩慢移向珠江口一帶，有機會在未來數小時影響本港。市民上班上學前請繼續留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。



▼6月8日天氣消息▼

天文台6月8日凌晨3時54分的雷達圖顯示，本港以南有雷雨區續向北移動。（天文台圖片）

【05:00】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【03:50】天文台特別天氣提示稱，凌晨時分影響本港的強雷雨區正逐漸遠離，但本港以南水域仍有雷雨區發展並緩慢移向珠江口一帶，有機會在未來數小時影響本港。市民上班上學前請繼續留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

【03:50】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【03:45】天文台：截至上午3時，本港多處地區錄得約60毫米雨量，而九龍東的雨量更超過100毫米。

【02:49】民政事務總署緊急事故協調中心已運作，民政事務總署會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。

截至6月8日清晨03時30分各區雨量。（天文台圖片）

【02:10】天文台再發特別天氣提示稱，受廣闊低壓槽及活躍西南氣流影響，今日至星期二（9日）初時本港天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。持續的暴雨可能會導致道路嚴重水浸及引致河道氾濫。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦須時刻留意天氣變化。

【02:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【02:00】天文台再發特別天氣提示稱，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【01:15】天文台特別天氣提示稱，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【01:15】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【01:03】天文台特別天氣提示稱，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【00:45】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

截至6月8日凌晨00時45分各區雨量。（天文台圖片）

【00:45】天文台再發特別天氣提示稱，受一道廣闊低壓槽影響，星期一（8日）至星期二（9日）初時本港天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦須時刻留意天氣變化。

【00:40】天文台特別天氣提示稱，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台6月8日凌晨0時36分的雷達圖。（天文台圖片）

【00:35】天文台特別天氣提示稱，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【00:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午2時30分，預料香港有幾陣雷暴。

▼6月7日天氣消息▼

天文台6月7日晚上21時54分的雷達圖，顯示本港上空暫未有雷雨區。（天文台圖片）

▼6月6日 雷雨區帶來連環閃電▼



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【23:30】天文台：雷暴警告效時間在晚上11時30分終止。

【21:15】天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚11時30分，預料香港有幾陣雷暴。

6月7日截下午17:45各區雨量，以西貢最大。（天文台圖片）

【17:45】天文台：一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，下午新界多處地區錄得約30毫米雨量，而西貢區的雨量更超過50毫米。

天文台6月7日下午2時42分的雷達圖，顯示有雷雨區位於本港上空。（天文台圖片）

【16:30】天文台指，受一道廣闊低壓槽影響，今晚至星期二（9日）初時本港天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。天文台提醒市民，上班上學前留意天文台的天氣提示和天氣警告信息，進行戶外活動時亦須時刻留意天氣變化。

【16:00】天文台宣布取消黃色暴雨警告信號。

【15:00】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【14:45】天文台再發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【14:40】天文台表示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【13:50】天文台表示，珠江口一帶持續有雷雨區發展並逐漸靠近，預料未來一兩小時本港驟雨增多及有狂風雷暴。

【07:45】天文台表示，受一道廣闊低壓槽影響，未來一兩日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民出門前請留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

【00:00】天文台發出特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，星期日至星期二（7至9日）本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，提醒市民出門前留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

▼周日至周二天氣概況▼

6月7日 (日)：部分地區雨勢較大。

6月8日 (一)：雨勢有時頗大。

6月9日 (二)：初時雨勢頗大。



6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上拍攝山頂被雷擊中的情況。（Derek Ho拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月6日晚上再次有強雷雨區影響本港，天文台錄得數千次閃電，有不少市民拍攝。圖為晚上20:45在大埔拍攝。（Wai LI Lam拍攝及提供／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

天文台6月7日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料未來九日天氣不穩，持續有雨，其中數日有大驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

明天的天氣：星期一間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，今日吹西南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，市區氣溫介乎25至30度；明日（8日，星期一）吹西南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度；周二（9日）吹西南風3至4級，初時離岸間中5級，漸轉東北風4級，多雲，間中有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。

天文台6月7日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至32度。（天文台圖片）

預測周四日間部分時間天色明朗

天文台預料一股偏東氣流會在本週中後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。到周三（10日)吹東北風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，市區氣溫降至介乎25至28度；周四（11日）吹東至東北風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎25至29度。

天文台6月7日凌晨0時0分更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最高90%至95%。（天文台圖片

下周五六有幾陣驟雨 其後周日及一有雷暴

下周五（12日）又再一連四日有雨，市區氣溫緩慢回升。下周五吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；周六（13日）吹東至東南風3至4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；其後周日（14日）轉吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；之後周一（15日）吹南至西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

天文台料氣溫會由下周五介乎26至30度，緩慢上升，到其後周日及一將介乎28至32度。

6月6日上午有雷雨區進入本港上空，有早上由塔門往馬料水時，在船上拍攝到閃電劈中海上，圖為11:17拍攝。（Lueess Lee拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為晚上22:35攝於青衣路向南丫島方向。（Ka Kin Fong 拍攝／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

6月5日雷雨區一個接一個掠過本港，有市民晚上拍攝到天空雷電爆閃情況，圖為6月5日22:30至6日01:00在尖東海濱公園拍攝港島閃電情況。（Tarry Yue拍攝及提供圖片／Facebook專頁「社區天氣觀測計劃 CWOS」圖片）

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