天氣消息｜天文台：雷雨區逼近　未來一兩小時港部分地區雨勢較大

【天文台／HKO／暴雨警告／黃雨】天文台今日（30日）凌晨0時20分發出特別天氣提示，指珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，提醒市民請留意天氣變化。



▼6月30日 天氣消息▼

天文台6月30日凌晨00:18的雷達圖顯示，一個雷雨區正由南向北經過香港，西端已在大嶼山上空。（天文台圖片）

【00:20】天文台： 珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大，市民請留意天氣變化。

【00:05】雷暴警告有效時間至凌晨3時30分，預料香港有局部地區狂風雷暴。

【00:01】天文台指一股偏南氣流周一為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。本港周一大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，多處地區錄得超過10毫米雨量，而新界西及大嶼山部分地區的雨量更超過30毫米；日間短暫時間有陽光及炎熱。

此外，西北太平洋的副熱帶高壓脊周一逐漸向西伸展，預料會在未來一兩日覆蓋中國東南沿岸，廣東驟雨減少，天氣漸轉酷熱。

天文台6月30日凌晨0時更新九天天氣預報，預測未來九日前半部廣東驟雨減少，天氣漸轉酷熱，後半部受到南海低壓區影響，有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

▼6月29日 天氣消息▼

【23:50】天文台發出雷暴警告。

天文台6月28日上午11時10分發出黃色暴雨警告訊號，在銅鑼灣避風塘，香港國際龍舟邀請賽繼續舉行。 （倪清江攝）

天文台6月28日上午11時10分發出黃色暴雨警告訊號，在銅鑼灣避風塘，香港國際龍舟邀請賽繼續舉行。 （倪清江攝）

天文台6月28日上午11時10分發出黃色暴雨警告訊號，在銅鑼灣避風塘，香港國際龍舟邀請賽繼續舉行。 （倪清江攝）

【11:40】天文台特別天氣提示：天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

【09:45】天文台特別天氣提示：香港以南持續有雨區發展並向北移動，預料中午前後本港仍有機會有大驟雨。市民請提高警惕。

9月29日早上近10時的雷達圖顯示，香港以南持續有雨區發展並向北移動。（天文台圖片）

【07:10】天文台特別天氣提示：位於本港以南的雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料會在未來兩三小時影響本港。

【03:30】天文台特別天氣提示：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:20】與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響本港，而位於本港西南面的雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料未來兩三小時本港雨勢有時頗大。

黃色暴雨警告信號6月28日生效近三個半小時。今日截至下午兩時半，多區錄得超過50毫米雨量。（天文台圖片）

▼6月28日 天氣消息▼

【17:30】雷暴警告有效時間終止。

【16:45】天文台更新天氣概況，預計本港地區今晚大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及局部地區有狂風雷暴，最低氣溫約27度。明日（29日）日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度；吹和緩偏南風。

【16:00】天文台指，雷暴警告有效時間延長至下午5時30分，預料新界東部、香港島及九龍有局部地區狂風雷暴。

【14:36】天文台指，雷暴警告有效時間延長至下午4時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【14:35】天文台取消黃色暴雨警告信號，指雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【12:30】天文台指，雷暴警告有效時間延長至下午3時正，預料香港有幾陣狂風雷暴；預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

【11:50】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【11:10】天文台發出黃色暴雨警告信號，代表香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹；大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

【10:45】天文台指，雷暴警告有效時間延長至今日下午1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【10:35】天文台發特別天氣提示指，未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【09:35】天文台指，雷暴警告有效時間延長至上午11時30分，預料大嶼山、新界有幾陣狂風雷暴。

【08:35】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午10時。

【08:25】天文台發出特別天氣提示指，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。天文台提醒市民留意天文台的最新天氣消息，進行戶外活動亦要注意天氣變化。

+ 10

天文台6月27日下午4時半更新九天天氣預報，料28日仍有驟雨及雷暴，7月初日間酷熱。(天文台圖片)

【09:00】天文台取消雷暴警告。