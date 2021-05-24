食飯帶遮｜天文台提示雷雨區殺到　西部將落大雨　未來數日仍酷熱

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-24 12:58

本港近日天氣酷熱，昨日（24日）天文台錄得最高36.1度更打破有紀錄以來5月的最熱記錄。天文台預測，受高空反氣旋影響，未來數日沿岸地區持續酷熱。料周三（26日）市區最高氣溫達34度，而長洲更高見36度。料活躍的西南季候風會在下周初為華南帶來驟雨及雷暴，但氣溫仍高見32度。 另外，天文台中午12時發出特別天氣提示，指雷雨區正影響本港西部地區，未來一兩小時該區雨勢會較大，提醒市民應提高警惕。

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近日天氣熱辣辣，昨日更成為有紀錄來最高溫的5月。天文台指一道低壓槽正為廣東地區帶來驟雨，今日（24日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右，當中天文台錄得31.4度；長洲則錄35.9度，橫瀾島更高見38.1度。

天文台料今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區雨勢較大及有雷暴。下午部分時間有陽光，天氣酷熱，吹輕微至和緩偏南風。展望未來數日持續酷熱，亦有幾陣驟雨，下周初驟雨增多及有雷暴。

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天文台料周三（26日）大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。氣溫介乎29至34度，新界及離島多區料達35度，而長洲則高見36度。周三當日本港將出現月全食，同場加映「超級滿月」，料市民有機會可觀賞該難得的天文現象。

天氣料至周六（29日）才稍為降溫，而下周日（30日）起連續四日有驟雨及雷暴，氣溫則同樣介乎28至32度，市民屆時外出須帶備雨具。

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