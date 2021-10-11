「圓規」今晚逼近天文台預告發熱帶氣旋警告　周三離岸高地9級風

「獅子山」逐漸遠離並減弱成低壓區，但「圓規」已逐漸增強成強烈熱帶風暴，並「接棒」逼近本港。天文台預告，「圓規」晚間進入香港800公里範圍內，屆時會發出熱帶氣旋警告信號，加上與東北季候風共同影響下，料明日（12日）稍後已開始有狂風驟雨，至周三（13日）更有狂風大驟雨及雷暴，初時有機會吹烈風（8級），離岸及高地更吹9級烈風。



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本港今日（11日）陽光普照，皆因乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台預料，受季候風與熱帶氣旋「圓規」的共同影響下，廣東沿岸今日風勢會逐漸增強。

晚間進入800公里範圍

按目前「圓規」路徑，在上午十時集結在馬尼拉之東北約560公里，預料向西移動，時速約22公里，移向呂宋海峽，最快晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台或會「掛波」。

「圓規」周三逼近港400公里

在「圓規」與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著「圓規」橫過南海北部及靠近本港，本港明日短暫時間有陽光及乾燥，但稍後天氣轉壞，風力會進一步增強，迎來有狂風驟雨，海有大浪及湧浪，離岸及高地間中吹烈風（8級）。

風力較「獅子山」更強

天文台預測，「圓規」會在周三初時最接近本港，並以颱風強度在本港以南約400公里掠過，屆時中心附近最高持續風速達每小時120公里，較「獅子山」更強，料本港將迎來狂風大驟雨及雷暴，吹東至東北強風（6至7級），初時更有機會達烈風程度（8級），離岸及高地亦吹烈風（9級），廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。

重陽節仍有狂風驟雨 下周初低見22度

周四（14日）是重陽節，天文台料「圓規」逐漸撤出本港800公里範圍，並減弱成熱帶風暴，但天氣仍未好轉，當日仍間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，初時離岸及高地吹強風，市區氣溫介乎24至27度，帶來涼意。隨著「圓規」遠離廣東沿岸，接近周末天氣稍為好轉，本港最快周六（16日）日間短暫時間有陽光。

天文台預料，另一股東北季候風會在周末期間至下周初為華南帶來乾燥及稍涼的天氣，本港下周多日有短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，而氣溫亦進一步下降，下周一（18日）市區最低氣溫降至22度。

天文台預測，重陽節仍間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。（天文台網站截圖）

17年天鴿及帕卡8號波相隔3.5日

今次「圓規」較「獅子山」更來勢洶洶，未知會否再次帶來8號風球，但翻查資料，兩個熱帶氣旋引起的8號風球接踵而來也曾發生。近年的例子包括2017年8月超強颱風「天鴿」，在23日帶來8號風球，4日後（即27日），強烈熱帶風暴「帕卡」再次令8號風球生效。兩個八號風球相距3日又12小時，前者帶來的大風和風暴潮的風險較高，後者帶來的大雨則較多。

再對上一次相隔最短的兩個八號風球，要數1966年7月強烈熱帶風暴「露娜」及「瑪媚」，當年兩個8號風球相差只有3日又3.5小時。

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