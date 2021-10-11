圓規風球｜天文台預告今晚直接掛3號風球　周三或需掛8號

熱帶氣旋獅子山上周「突襲」後，天文台預測強烈熱帶風暴圓規今晚（11日）會進入香港800公里警戒範圍，屆時將會由強烈季候風信號，直接轉為3號風球，一如獅子山一樣，跳過1號風球；天文台更預測圓規將增強為颱風，周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，可能需要改發8號風球。



台長鄭楚明在今日的記者會上表示，圓規與獅子山一樣是「秋颱」，，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋在南海，兩者共同效應，令風力增加；當圓規接近香港南面時，相關雨帶會移近珠江口，風勢繼續增強，風力最大時間，預計周二後期至周三初期，最後視乎路徑有否變化。



▼10月11日熱帶氣旋圓規襲港前夕 天色良好▼



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周三初時料達烈風程度 或需改發8號風球

天文台於下午4時發出強烈季候風信號，代表本港風力等同3號風球。天文台預告，當圓規在今晚進入香港800公里範圍內，會發出熱帶氣旋警告信號，取代強烈季候風信號。

高級科學主任李子祥表示，目前受東北季候風影響，乾燥，向偏西方向移動，預計圓規今晚進入800公里範圍，預料周三初時400公里掠過，由於環流比較大，移動速度比較快，加上同季候風有共同影響，晚間華南風勢逐漸增強。周二稍後天氣轉壞，周三有烈風及天文潮比較高，大風大雨，低窪地區可能水浸。

認發放獅子山訊息不理想 天文台長鄭楚明：聽到有市民身故好難過

李子祥續指，在圓規進入本港800公里警戒範圍後，會直接發出3號風球，與獅子山一樣，不會發出1號風球。預測周二及周三初時風力進一步增強，達烈風程度，可能需要改發8號熱帶氣旋警告訊號，但有不肯定性，包括圓規進入南海受東北季候風影響，強度、環流會否減弱仍有未知數。

天文台台長鄭楚明表示，獅子山與圓規一樣是「秋颱」如果沒有季候風，相關烈風不會影響本港；但兩者夾擊，風力增強。（張浩維攝）

台長：圓規已屬強烈熱帶風暴 比獅子山更近

天文台台長鄭楚明表示，獅子山與圓規一樣是「秋颱」，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋在南海，兩者共同效應，令風力增加，相對典型熱帶氣旋，如果沒有東北季候風，風力不會這麼大，例如獅子山，距離香港相當相當遠，如果沒有季候風，相關烈風不會影響本港，但兩者夾擊，風力增強。

他表示，圓規現時在菲律賓呂宋島以東，逐漸橫過呂宋海峽，周三在本港南面400公里掠過。受北風影響，今日天氣好；但當圓規接近香港南面時，相關雨帶會移近珠江口，風勢繼續增強，風力最大時間，預計周二後期至周三初期，最後視乎路徑有否變化。

他指圓規有可能比獅子更近香港，獅子山最近500公里，圓規則料最近400公里；而獅子山屬熱帶風暴，圓規已屬強烈熱帶風暴，所以較強；兩個風位置、路徑不同，對香港影響也不同。

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼



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高級科學主任李子祥（右）表示，今晚華南風勢逐漸增強，會直接發出3號風球。（張浩維攝）

上周五遲掛紅雨黑雨？ 鄭楚明：11時前未達標

台長鄭楚明表示，熱帶風暴獅子山「幾特別」，為近數十年少見的熱帶風暴，天文台發出最遠的8號風球，他形容獅子山路徑飄忽，不是行直線，並與港保持500公里，是相當遠。他重申除了獅子山，東北季候風影響我們，共同影響令本港風力甚大。

他表示，當日發紅色、黑色暴雨警告，均在達標之前發出，有少少預測成分，預測是基於臨近預報、數十分鐘水平，但要數小時之前便預測，他稱世界上做不到，當日盡量在紅黑達標之前發出，可能10多分鐘水平。

鄭楚明續稱，獅子山帶來的雨量相當多，在上周五（8日）雨量達329.7雨量，屬10月單日最多，他形容是相當極端。

鄭楚明表示，當日上午受到獅子山外圍雨帶影響，在早上6至11時外圍雨帶較鬆散，不是特別大，由頭到尾只符合黃色暴雨警告標準指標，未到紅色或黑暴雨警告指標；但在11時許在本港東南面急速發展，雨勢在附近加大，雨量迅速增加，因此11時20分發出紅雨警告、11:45發黑雨警告。

天文台台長鄭楚明（左）多次表示，目前無法預告未來數小時會否有黑雨。（張浩維攝）

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重申目前無法預告未來數小時會否有黑雨

對於當日發生致命棚架意外，鄭楚明說：「我同大家感覺一樣，聽到有市民因惡劣天氣下身故好難過。」對於是否發布失誤，他指棚架事件進行調查中，未知道狀況。他解釋，獅子山帶來的雨勢中午前急速轉大，但之前未到要發出黑雨信號，天文台基於科學數據發出，以數據科學為根據，「黑雨發展急速，要早幾小時預告，基本上無乜可能」，如果廣泛情況有大雨，預報 / 天氣報告都盡量提及。

他表示，當日已經發出3號風球，又吹大風，暴雨來得急速，目前無辦法提早預告未來數小時會否有黑雨，強調目前做不到，如天氣狀況不好，會盡量提早公布，例如在隨筆已預告未來天氣不好，呼籲市民及早準備。

他表示，在上周五記者會上，助理台長宋文娟不是回應棚架事件，而是針對2050碳排放。他稱未來圓規風暴，會加多人手，應對急速變化，希望多些人手看情況，汲取上次經驗後，提早預告未來天氣有何變化，知道情況大概，做好準備。

他表示，未來可以如何改進，如預測可否改進，信息發佈更清晰，會檢討未來一段時間如何做多些改進。

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降風球混亂 天文台：當日上午預計下午風勢會減退

至於發出風球爭議，鄭楚明指上周六（9日）早上本港風力增強，但預計獅子山逐漸遠離本港，屬典型熱帶風暴會減弱，預計下午2時附近是強風，5時預測稍大風區域向西走，代表電腦預測本港風力逐漸減退，獅子山向西面走風力預測減弱一致。

他指出，獅子山相對飄忽，當日上午8時在海南島中間，原一直遠離轉向北走，與本港拉近；獅子山加東北季候風複合相當相關雨帶廣闊，不斷有雨區經過，帶來狂風，早上預計下午風勢會減退，不會維持8號很久。

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▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼



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鄭楚明：需要根據最新情況改變預報

鄭楚明表示，上周六原本預計獅子山逐漸遠離本港，風勢會減弱，但後來有改變，原本預計8號風球不會維持很久，所以作出預告會降至3號風球；但後來路徑移近，加上與季候風影響，帶來大雨，所以需要根據最新情況改變預報，他承認情況不理想，會檢視有關情況如何改善。

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．天文台發8號風球▼



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▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼

