風雨中迎復課　天文台料驟雨天氣持續至周五　下周四市區高見31度

全港約530間小學，以及國際學校及補習學校今日（19日）起率先復課，分階段恢復半天面授課堂。不過復課首日便迎來風雨天，今早部份地區錄得兩至三毫米雨量，天文台亦預料下雨天將持續至周五（22日）。

受偏南氣流影響，天文台預測周末起天氣漸轉炎熱及潮濕，至下周初更連日有幾陣驟雨，但氣溫繼續回升，下周四（28日）市區最高氣溫更達31度。



+ 5

莘莘學子結束提早而來的「暑假」，部份學生今日終可重返校園，但受東北季候風影響，加上高空擾動為本港帶來驟雨，今早本港部份地區錄得兩三毫米雨量，天氣變得稍涼，大部份地區降溫至20度以下。

天文台預測，高空擾動會在未來兩三日繼續為華南帶來驟雨，料本港一連三日有一兩陣驟雨，而日間亦短暫時間有陽光，近周末早晚能見度會較低，市民返工返學，記得留意天氣狀況。

（天文台網站截圖）

下周持續炎熱 多日氣溫高見3字頭

受偏南氣流影響，周末至下周中期廣東地區天氣潮濕，日間炎熱，亦有幾陣驟雨。天文台預測，明日起本港逐漸升溫，周六日間炎熱，市區高見29度，料下周持續炎熱。天文台預料，下周一（25日）起將一連三日有幾陣驟雨，但氣溫不跌反升，市區最高氣溫達30度，下周四終暫別雨天，氣溫進一步升至31度。

▼4月18日 市民趁復活節假期最後一日到西貢▼

