五一勞動節｜天文台料炎熱有陽光　下周三起連日31度一區或酷熱

本港近日天氣漸見炎熱，天文台料下周氣溫再上升。天文台預測，一股潮濕的偏南氣流會在未來數天影響廣東，該區有幾陣驟雨。隨着高空反氣旋在下周中至後期逐漸增強，華南沿岸地區普遍晴朗及炎熱，料下周三（27日）起一連四日市區最高氣溫達攝氏31度，或創今年新高，上水更或高見33度。

5月1日（周日）是勞動節，連同5月2日周一的補假，不少打工仔享由4月30日星期六起，可放三日連假「小黃金周」。天文台料5月1日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫最高達30度，市民外出遊玩或要帶定雨具。



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天文台表示，今日（22日）廣東沿岸風勢微弱。此外，一道雲帶正為該區帶來驟雨。預測本港今日短暫時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨；今晚大致多雲，沿岸有薄霧，吹輕微至和緩東至東南風。而截至中午12時，多區錄28度以上，天水圍濕地公園更最高達30度。

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上水下周三或達33度

展望未來數天有幾陣驟雨，明日（23日）及周日（24日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，最高氣溫同料達29度。而下周中至後期則料天氣炎熱，下周三部分時間有陽光，局部地區有一兩陣驟雨，日間炎熱。氣溫更料進一步升至介乎25至31度，而上水更或高見33度，達酷熱程度。

天文台料下周四（28日）起連續三日大致天晴，日間炎熱，氣溫同樣介乎25至31度，很大機會打破4月11日錄得今年至今的最高氣溫30.3度。今年五一勞動節為星期日，連同周六（30日）及周一補假，不少打工仔享三日假期。天文台料勞動節當日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎25至30度。

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