天文台今午錄34.4度成今年最熱 多區逾35度上水高見36.3度
撰文：黃金棋
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即將踏入7月盛夏，本港近日天氣酷熱。天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。截至下午2時30分，天文台在市區錄得最高34.4度，打破今年以來的最高溫紀錄。本港多區更高見逾35度，包括九龍城及赤鱲角同錄35.2度，而上水更高見36.3度。
▼6月27日酷熱天氣警告生效 部分新界地區升溫至34度▼
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天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱天氣，預測今日（28日）天晴，下午酷熱，局部地區有一兩陣驟雨，吹輕微至和緩偏南風。截至下午2時30分，天文台錄得最高34.4度，打破6月26日錄得33.9度的紀錄，成為今年最熱。另外，酷熱天氣警告由6月22日生效以來，已持續逾150小時。
天文台預測，明日（29日）部份時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨，氣溫則介乎28至33度，料酷熱天氣警告繼續生效，市民要慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。
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