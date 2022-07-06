周四小暑遇驟雨雷暴　天文台料周五天色逐漸好轉　週末炎熱達32度

經過連日驟雨天氣，本港今日（6日）仍然天陰陰。明日（7日）為二十四節氣中的小暑，天文台表示，一股偏南氣流會在明日繼續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。不過隨高空反氣旋在隨後兩三日增強，預料本港周五（8日）起天色將逐漸好轉，周末氣溫將升至32度，下周初天氣酷熱市區料達33度。

天文台又預料，一道廣闊低壓槽會在下週初影響南海中部，九天天氣預報顯示，下周將會持續有驟雨。



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天文台表示，一股西南季候風，正為本港帶來驟雨及雷暴天氣。本港下午及今晚預測大致多雲，有驟雨及雷暴，部份地區雨勢較大。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。在天陰陰的天氣下，截至下午1時，天文台在市區錄得最高氣溫為29.7度，未達「3字頭」。本港廣泛地區亦曾有驟雨。

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明日為二十四節氣中的小暑，天文台預料，明日繼續有驟雨及雷暴。隨後兩三日仍然有幾陣驟雨，不過周五起天色逐漸好轉，週末期間天氣炎熱，市區最高氣溫料升至32度。下周一至周二（11及12日），本港天氣更由炎熱轉為酷熱，市區最高氣溫料達33度。根據天文台分區天氣預報資料，上水更有機會錄34度高溫。

（天文台網頁圖片）

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