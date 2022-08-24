馬鞍風球｜天文台稱馬鞍移動快　天氣將急變　風暴潮下水浸風險高

強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近香港，天文台發出一號戒備信號，料今日（24日）中午12時至2時將改發3號風球。天文台署理高級科學主任柯銘強早上表示，馬鞍現集結於香港東南500公里，料向西北偏西移動，料明早（25日）最接近本港，屆時風力再增強。



柯銘強稱，由於明日時值天文漲潮，受風暴潮影響，沿海及低窪地區或因海水倒灌出現水浸，再三呼籲市民趁現時天色尚可做好防潮準備。他又形容馬鞍行動較快，本港天氣變化會十分急劇，會否掛8號風球則要視乎其路徑。



▼8月9日 3號風球下橫風橫雨▼



天文台署理高級科學主任柯銘強今早在電台表示， 「馬鞍」料明早最接近本港，在香港西南偏南200公里掠過，並登陸廣東西部，香港風力會逐漸增強。他指香港未來會有狂風驟雨，天氣轉壞，明日亦撞正天文漲潮，風暴潮下料沿海及低窪地區會受海水倒灌，出現水浸風險好高，呼籲市民趁現時天色未變壞盡早做防水浸措施。

他又說，「馬鞍」路徑急促，隨之而來的天氣變化會來得急劇：「𠵱家出面好天，但睇返雷達約250公里外有雨區殺緊過來」，預料今晚、甚至稍後時間已有狂風驟雨來襲，稍後本港風力開始增強。他指因變化急劇，沿海及低窪地區可能突然會出現水潮，「朝早起身就出現」，故再三呼籲該些地區居民做好防水浸準備。

柯又指，天文台計劃中午12時至下午2時發出3號風球，本港風力會增強，「馬鞍」明早最接近香港，至於會否發出8號風球，則要視乎「馬鞍」路徑及本地風力變化。

▼8月9日 杏花邨嚴陣以待熱帶風暴木蘭▼

