寒潮｜天文台錄得大帽山跌至0.2度　聖誕稍回升　除夕元旦或再凍

本港連日寒冷，今早天文台錄得最低氣溫9.4度，創入冬以來新低溫紀錄，大帽山更錄得低至0.2度。天文台預測明仍然寒冷，早上市區最低氣溫約9度，新界再低幾度。



本周三（21日）起氣溫稍微回升，但仍然清涼，本周六（24日）平安夜及聖誕節假期期間氣溫介乎13至18度，大致天晴及乾燥。天文台延伸天氣預報顯示，除夕至元旦前後氣溫或再回落。



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天文台總部9.4度創入冬新低

大老山及昂坪分別3.3度及3.9度

受強烈冬季季候風影響，天文台總部今早錄得入冬以嚟最低9.4度，普遍地區早上都比昨日低兩三度。大帽山最低0.2度，較昨日最低氣溫跌9.4度，大老山及昂坪最低分別3.3度及3.9度。香港最凍地區之一的打鼓嶺，則最低8.3度，與市區差約一度；其他各區多介乎8至10度。

今早天文台錄得最低氣溫9.4度，是入冬以來的最低紀錄，大帽山更錄得最低氣溫0.2度。（天文台圖片）

明日市區料最低9度 後日仍然寒冷

天文台預測，今日大致天晴及非常乾燥，吹清勁至強風程度偏北風，初時高地及離岸間中達烈風程度。一股強烈冬季季候風會在未來一兩日持續為廣東帶來寒冷天氣，該區風勢頗大，天晴及非常乾燥，預測明日星期一（19日）市區最低9度、最高12度；後日（20日)仍然寒冷，最低12度。

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聖誕期間氣溫清涼 介乎13至18度

天文台預料本周中後期華南沿岸日間氣溫稍為回升，但受季候風補充影響，早晚仍然相當清涼，由周三（21日）起氣溫將稍微回升，周四冬至（22日）介乎13至18度；周六平安夜（24日）最低13度，聖誕節（25日）起三日連假最低14度，最高17至18度，期間大致天晴及乾燥。

本周三（21日）起氣溫稍微回升，平安夜及聖誕節的大致天晴及乾燥。

天文台的延伸預報顯示，聖誕節過後氣溫趨向再次回落，但會略高於此次寒潮，最低氣溫以10至14度的可能性較高，少於兩成在10度以下。

天文台的延伸預報顯示，聖誕節過後氣溫趨向再次回落，但會略高於此次寒潮。（天文台圖片)

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