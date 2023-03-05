周一驚蟄打小人乾燥溫暖　冷鋒下周過境3.14白色情人節料低見15度

踏入3月初，天氣乍暖還寒。天文台指，受乾燥的東北季候風影響，未來數天華南普遍晴朗，日夜溫差較大。明日（6日，星期一）是廿四節氣「驚蟄」，天文台料氣溫介乎17至24度，相對濕度介乎30至65%，十分乾燥，打小人的要多飲水，也要小心火種。



隨着季候風在本周後期逐漸被一股較為潮濕的偏東氣流取代，預料一道冷鋒會在下周初橫過華南沿岸，天氣轉涼，風勢較大，下周二( 3月14日）白色情人節，天文台料更低見15度，情侶約會時緊記保暖。



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相對濕度今40%以下 周一料低見30%

天文台表示，乾燥的東北季候風正為廣東沿岸帶來晴朗的天氣。本港下午各區的相對濕度維持在40%以下。本港地區今晚及明日「驚蟄」天氣預測方面，天晴及非常乾燥，相對濕度料最低30％，最高65%；最低氣溫約17度，日間溫暖，市區氣溫最高約24度，新界再高一兩度，吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。

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冷鋒下周初過境 天文台料一夜跌8度

天文台展望隨後一兩日大致天晴，日間乾燥，日夜溫差較大，下周初一道冷鋒橫過華南沿岸，屆時天氣轉涼，風勢較大，由下周日( 12日)的最高24度，跌至下周一的最低16度，翌日的白色情人節( 14日)，更進一步降溫，並低見15度，部分時間有陽光及乾燥。情侶外出慶祝時宜注重保暖。

根據天文台九天天氣預報顯示，下周初則會迎來一道冷鋒，屆時天氣轉涼，風勢較大。(天文台官網截圖)

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