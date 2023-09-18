世紀大暴雨｜12個水塘存水量達100%　大潭篤水塘滿瀉「排洪」

本月1日以來，本港先後經歷超強颱風蘇拉及世紀大暴雨洗禮，再加上周五（15日）一處「紅雨」，水務署今日（18日）更新的最新水塘存水量資料顯示，全港17個水塘之中，12個水塘存水量已達容量的100%，包括香港仔上水塘、下水塘、大潭4個水塘、石壁水塘、城門水塘等。



其中以大欖涌水塘存水量增加最多，比起兩周之前共上升839.4萬平方米，升幅近七成。大潭篤水塘自世紀大暴雨後滿瀉，持續「排洪」至今，吸引不少人前往觀看及拍攝。



截至今日（18日），本港水塘總存水量為4.64億立方米，佔總容量的79.21%，比去年同期4.5億平方米增3.07百分點。

本港上周五（15日）再度發出紅色暴雨警告信號，水塘總存水量由上周一（11日）的4.48億總存水量升至今日（18日）的4.64億，佔總容量的百分比由76.53%升至79.21%，增加2.68百分點。

本港9月首兩周之內，受一次颱風、兩次暴雨影響，全港共12個水塘滿溢，亦即存水量達容量的100%。大欖涌水塘升幅最多，存水量由本月1日的1,209.6萬平方米，升至今日的2,049萬平方米，增加了839.4萬平方米，升幅約為69.4%。

石壁水塘由1,964.8萬平方米，升至2,446.1萬平方米，增加了481.3萬平方米，升幅約為24.5%。城門水塘由1,104.9萬平方米，升至1,327.9萬平方米，增加了223萬立方米，升幅為20.2%。

▼9月11日 城門水塘世紀大暴雨過後滿溢▼



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餘下5個水塘之中，九龍水塘已存水量已佔容量的85.3%；船灣淡水湖存水量則佔85.23%；薄扶林水塘存水量亦已佔容量的84.55%；萬宜水庫達69.03%；下城門水塘則已佔29.91%。

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