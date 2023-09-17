世紀暴雨後預警用字罕有見「高度戒備」　天文台：一直有類似字眼

近半個月內暴雨天氣持續，本月7至8日的世紀大暴雨令政府及市民措手不及，有網民湧向天文台社交平台批評預測失準及警示不足。天文台在事後加密提示即將有大雨來臨，上周五晚（15日）再有一場暴雨降臨，天文台在特別天氣提示，隨着雨帶靠近及雨量，用字逐步升級，由「提高警惕」到「提高警覺」，罕有地兩度促市民「高度戒備」，在大雨稍減時再提醒市民要「保持警覺」。9月1日超強颱風「蘇拉」襲港和世紀大暴雨時，天文台均未有用上類似等級的字眼預警，做法相當罕見。



天文台回覆查詢時指，在暴雨或打風等比較惡劣的天氣將會影響本港時，會以最合適的字眼發出特別天氣提示，強調以往亦有用類似字眼，但未有提供上一次以「高度戒備」作提示的時間。



紅雨下，西貢公路近獅子會自然教育中心開始出現水浸。（[西貢人]日報facebook/網民Rain Bow圖片）

用字隨兩勢增減變化

天文台上周五晚多次發出特別天氣或局部地區大雨提示，最先在傍晚6時15分，指香港附近持續有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大，當時促市民「提高警惕」。其後到晚上7時半，天文台指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，稍微改為促市民「提高警覺」。

在約8時半，即轉紅色暴雨警告前約10分鐘，天文台指新界東北持續受大雨影響，香港以南水域有雨帶向北移近本港，預料本港短期內可能受大暴雨影響，促市民「高度戒備」，以如此嚴格的字眼預警的做法較罕見。到9時05分天文台公布過去一小時雨量，同時預料本港未來一兩小時會受大暴雨影響，再促市民高度戒備。

暴雨高峰過後，天文台改為請市民「保持警覺」，因預料本港短期內仍然會受大雨影響。

▼9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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天文台：不同字眼都有用

天文台回覆查詢時指，天文台表示，在比較惡劣的天氣將會影響本港時，會調整特別天氣提示的用字，以最合適的字眼向公眾更新較重要的天氣資訊，例如暴雨和與熱帶氣旋相關的訊息。

至於「高度戒備」是否新的天氣提示，天文台指以往都有用類似字眼，會因應天氣變化用相應字眼，但未能提供上一次以「高度戒備」作特別天氣提示的時間。

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