颱風小犬｜天文台10月8號將發8號風球　解構V型移動「風」迴路轉

「秋颱」颱風小犬移動路徑飄忽，天文台今日（8日）凌晨4時45分發出預警，會在今日中午12時至下午2時之間改發八號烈風或暴風信號。天文台指颱風小犬移動速度稍為加快，採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港（天文台總部）以南約100公里內以颱風強度掠過。



小犬移動可謂「風」迴路轉，天文台原預測進入南海北部後，會受到「颱風殺手」東北季候風「陰乾」，怎知刺殺不成反「助攻」。天文台一度預測其在南海北部會向西移動，近至天文台以南約75公里掠過，但周四又忽然改向西南移動，拉遠與香港距離，加上其環流較緊密，烈風圈一直與本港保持一定距離，對港威脅稍降，天文台也修訂預測路徑。



怎料小犬昨晚（7日）開始轉向北或北移動，形成反方向V型路徑移動，再呈趨近珠江口一帶。小犬烈風圈（8至9級風力）半徑仍有83公里，按天文台預測，當其「殺入」香港100公里範圍，蒲台島、南丫島及長洲等會先吹烈風，其後進一步靠近時，更廣泛地區會被烈風覆蓋，因此天文台須改發8號風球。



熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，在今日凌晨4時，颱風小犬集結在香港之東南約130公里。（天文台圖片）

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天文台：小犬會採取更為靠近本港的路徑

在清晨6時，颱風小犬集結在香港之東南約120公里，預料向西或西北偏西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域，中心附近最高持續風速每小時145公里。在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時73、62及48公里，最高陣風分別超過每小時83、73及70公里。

天文台表示，在過去數小時，颱風小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過，預料烈風會影響香港多處地方。

天文台預告會在今日中午12時至下午2時之間，改發八號烈風或暴風信號。本港今明兩日會有大驟雨，提醒市民留意天文台最新天氣消息。

颱風小犬風眼開始不完整，但仍維持其強度，強雨帶開始影響廣東東部。（Tropical Tidbits圖片）

移動路徑圖顯示今晚或長洲以南約60公里掠過

颱風小犬由周五（6日）深夜至今日凌晨5時，其實只向西移動約130公里，極為緩慢；而周五晚至周六（7日）初段一度向西南移動，較天文台周四（5日）預測在其尖沙咀總部以南約75公里掠過，距離足足增加一倍至約150公里。由於小犬環流較為緊密，周五深夜其烈風圈半徑只有111公里，距離本港南端如蒲台島、南丫島及長洲等，仍有約20公里距離，對港威脅稍減。

不過小犬在周六下午卻「V型反彈」，改為向北或西北方向移動，反而逐漸靠近本港，在今日凌晨突破150公里防線，清晨時已近至120公里。

按照天文台的最新預測，小犬保持西北方向移動，趨向珠江口一帶後才轉西南移動，期間保持颱風級別，即會逐步靠近本港。天文台預測小犬今日會天文台以南約100公里掠過，而路徑圖顯示，今晚小犬會在長洲以南約60公里掠過。

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烈風圈半徑83公里 香港南面將率先被覆蓋

根據天文圖為船舶提供的熱帶氣旋警告，在今日凌晨2時，颱風小犬的烈風圈（風速超過每小時33海浬或時速63公里以上，即8至9級風）半徑為45海浬，即83公里；暴風圈（風速超過每小時47海浬或時速88公里以上，即10至11級風）半徑為30海浬，即55公里；颶風圈（風速超過每小時63海浬或時速118公里以上）半徑為15海浬，即27公里。

天文台預則在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過，而香港南部距天文台總部約20公里，換言之當颱風小犬「殺入」香港100公里內，烈風圈將觸及蒲台島、南丫島、長洲、大嶼山南端、甚至南區；隨着進一步靠近，港島、九龍、大嶼山南部及離島都會進入其烈風圈。

天文台今日凌晨4時50分更新九天天氣預報。（天文台圖片)

天文台料下午風勢進一步增強

最新九天天氣預報顯示，天文台料今日吹北至東北風6至7級，部分地區間中達8級，下午風勢進一步增強，多雲有狂風驟雨，稍後雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪；明日（9日）吹東至東北風6至7級，初時離岸及高地間中達8級，大致多雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪；到後日（10日）風勢緩和。

颱風小犬的烈風圈半徑83公里。（天文台圖片)

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