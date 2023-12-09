賴床是為了生命安全？天冷最易起床時猝死　這2件事或能救你一命

天氣慢慢轉涼，每到冬天對需要早起上班、上課的上班族和學生來說，起床是件十分痛苦的事情。



台灣內政部指出，冬天賴床其實也是為了「生命安全」著想，並呼籲大家睡覺、起床之前，都要記得做好2件事。

【懶人包】一個圖輯看清冬天起床易猝死原因及賴床的好處（點圖放大瀏覽）：

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內政部曾在臉書發文「大家知道嗎，冬天早上賴床是很必須的」並表示，根據之前的統計，台灣曾經在短短的2天之內，有破百人在送醫前就失去了呼吸心跳，其中很大的共同原因就是「天冷猝死」。

內政部解釋，當冬天早上或室溫度降低，人的血管就會開始收縮、造成血壓升高，而且一旦心臟負荷不住，就會可能在睡夢中或剛起床時猝死，因此內政部也提醒2件很重要的事情，冬天時大家一定要記得。

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1.保持室內暖度

由於早晚溫差大，保持室內溫度可以避免血管收縮；另外睡前也可以在棉被外多加件毯子，鎖住熱度。

2. 賴床

起床時，可以多賴在被窩裡一陣子，因為被窩與室溫有10幾度的落差，突然接觸到低溫，也可能會造成血管收縮；所以賴床時可以稍微動一下、喝杯熱水暖暖身體，或多穿一件衣服再起床。

最後內政部也提到，距離冬天結束還有一段時間，如果有人問怎麼每天都在賴床，可以理直氣壯地回答「是為了生命安全」才這樣。

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