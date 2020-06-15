【網購、嗌外賣就有分賺】用e肚仔埋單 輕鬆賺2,000「01積分」

用開e肚仔APP的朋友，相信對「01積分」並不陌生，光是早前推出「1蚊賺10分」的活動，已有過千人參加，一共賺到接近100萬分了！今次適逢優質食品專頁 - 「Deluxe」矚目登場，e肚仔APP乘勢推出「瘋狂獎賞停不了」一連串優惠活動，包括全民送優惠券、「01積分」升值當錢使、週三大折日等。

打頭陣的優惠活動就是賺分活動升級加碼，何止1蚊賺10分，實行1蚊賺50分！點賺法？賺了「01積分」又可以做什麼？睇睇以下攻略啦！

【賺分方法簡單】網購、嗌外賣、玩遊戲 2,000積分輕鬆到手

🌟盡情在e肚仔APP內消費🌟

首先，記住重點：「e肚仔APP內任何消費 - 1蚊賺50分」。在6月15日至30日期間，在e肚仔App內任何消費，包括外賣自取、中環及觀塘午餐送遞服務、「Deluxe」，即可升級賺分，每消費1蚊即賺50分，每次消費最多可賺1,000分，每人最多可賺2,000分。例如外賣一杯「春陽烏龍」就已經有900分進帳，換言之，只要消費兩次，2,000分隨時輕鬆到手。

🌟 玩遊戲 – 「一齊分嚟食」🌟

只要在6月15日至21日期間，只要答中簡單問題，即可賺取300「01積分」， 提提大家，賺分名額有限，先到先得，「01積分」送完即止，好好把握賺分好時機！👉立即挑戰

【賺完分，可點使？】即時使又得 袋住先等升值又得！

早使早食早享受，積分即時使方案👇

外賣自取美食包括人氣台式茶飲「清玉」、「貢茶」、「春陽茶事」；掃街名物「繼光香香雞」、「巷口炸雞專門店」等 （即睇150間「01積分幫你埋單」餐廳）。中環、觀塘人更可用埋「01積分」嗌午市外賣送遞（即睇中環、觀塘午餐送遞餐廳）

🔰著數預告：6月22日起，積分升值兩倍！🔰

將積分「袋住先」，唔好以為會蝕！細細聲話你知，「01積分」係會升！值！兩倍！6月22日起，只要在「優質食品專頁 - Deluxe」消費，你所累積的「01積分」，就會由原本「100分等於1蚊」，升值為「100分等於2蚊」！舉例說，假如之前已累積了3,000分，就會由30蚊升值60蚊，只要支付每單最低額10蚊，積分即可無限次使用。因此，好好把握優惠期，到「Deluxe」選購日本水果、湯包、懶人餸菜包等優質食品！

🔰同場加映，8折迎新優惠 🔰

為優質食品專頁「Deluxe」的強勢登場，e肚仔誠意推出「8完再8 賺返幾百」的迎新優惠。👉即睇內文，獲取8折優惠碼

攻略1 :【附優惠碼】網購食品平台迎新優惠 首次消費享雙重8折

攻略2 :【不斷更新!「01積分」兌換推介】外送美食、日本水果、法國紅酒

攻略3 :【用「01積分」免費食盡全港美食】e肚仔兌換積分攻略

攻略4 :【無遠弗屆】網購美酒、進口水果、有機食品直送府上