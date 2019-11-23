香港人黃藍消費地圖　整合加入 Google Maps 設定方法

Google Maps 其中一項實用功能，在於可以由用戶自行製作地圖並分享。近日就有朋友製作「黃藍商戶地圖」，綜合廣大市民分享消息，推薦香港自己人力撐商戶，幫助大家揀選店鋪消費。要將這份地圖加入到自己的 Google Maps 當中，操作非常簡單！

這個【終極整合】黃藍商戶地圖現時收錄超過 2 千間商戶的資訊，由網友提供資料作出評價分類，分別列出黃藍店鋪（記者自己是不太清楚黃藍分類那一種比較好味道），方便香港人根據自己口味，揀選合適店鋪撐本土經濟。若果將這個地圖加入手機 Google Maps，就可以隨時隨地，搵最就近喜愛的店鋪幫襯。

Android 的手機比較簡單，只需點選下方的連結，手機就會自動開啟 Google Maps，大家可以在左上角的目錄鍵進入目錄，可以在目錄清單中發現【終極整合】黃藍商戶地圖已經加入到列表中，就算關閉 Google Maps 再開啟，應該可以在同一位置找到地圖，點選啟用。

連結：【終極整合】黃藍商戶地圖

iPhone 點選連結雖然同樣直接開啟 Google Maps，進入【終極整合】黃藍商戶地圖，不過用戶每次想使用地圖，都必須依靠連結進入，相對比較麻煩。其實大家可以先在桌面電腦，用已經登入 Google 帳戶的瀏覽器打開連結，就可以根據下圖一樣，將地圖標記到自己的 Google Maps 中。

在桌面瀏覽器登入 Google 帳戶，再點選連結開啟【終極整合】黃藍商戶地圖，點選圖中的星號，就可以將地圖標記，加到自己的 Google Maps 中。（截圖）

在電腦版 Google Maps 將【終極整合】黃藍商戶地圖標記之後（可能需時數分鐘），在 iPhone 打開 Google Maps，從目錄中進入「您的位置」，就可以在地圖分頁找到已標記的所有地圖，隨時尋找自己友店鋪撐本土經濟！

在 iOS 版 Google Maps 開啟已儲存【終極整合】黃藍商戶地圖