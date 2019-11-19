【旅行必備】Google Maps新加翻譯功能　語音讀地名方便問路

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對於遊客來講，Google Maps算是一個頗常用而又可靠的搵路程式，又係規劃交通路線、瀏覽網民評論探索美食和打卡勝地的不俗工具。不過有時預備不足，要隨機問街上向當地人問路，不諳當地語言的朋友自然有點狼狽。好在Google Maps現在整合了Google Translate的翻譯功能，協助遊客溝通順利。

去旅行總會預上搭的士時司機聽不明白目的地，或是臨時向路人問路時大家言語不通雞同鴨講的經驗。為幫助遊客解決類似困境，Google Maps早前新增了Google Translate的翻譯功能。

Google Maps整合Google Translate，使用家可以在手機上點選「喇叭」icon直接播放以當地語言讀出的地點名稱和地址。如此一來，用家只要輕觸地名或地址旁新增的「喇叭」icon，Google Maps便可將地名或地址以地道語音讀出，幫助用家順利跟所遊國家當地人溝通。

如果同人交談時要傳遞更複雜的訊息，用家也能快速連往 Google Translate應用程式。

據知，文字轉語音技術可自動偵測用家手機的語言設定，判斷何時提供翻譯內容。假設使用家的手機語言setting是英文，當搜尋東京某景點，地名和地址旁就會喇叭icon，點選即可提供即時翻譯。

新功能已陸續於Android和iOS推出，目前支援50種語言，往後逐步加入更多語言。

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