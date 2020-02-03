Netflix日中即時互譯！Chrome擴充功能雙語字幕安裝應用教學

實用教學
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【Google Chrome 翻譯Netflix字幕學日文】Netflix在香港訂戶日多，上面有不少新舊日本動畫，也有日劇和日本電影可以觀看。有無想過邊煲劇補番學日文？本文介紹的一隻Google Chrome擴充功能提供雙語字幕翻譯，算是實時邊睇邊學的「學日文神器」。

Google Chrome睇Netflix學日文不是夢！一隻「Language Learning with Netflix」的Chrome擴充功能插件，為Netflix影片提供多語言的字幕和字典功能，邊娛樂邊學習。

點選Chrome Web Store的「Language Learning with Netflix」即可安裝此語言學習系統。可以不升級成專業版，基本功能是免費的。即睇安裝教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

官方提供基本操作方法簡介：（點擊放大圖片細睇詳情）：

香港地區片單，共有81套提供日語字幕的影片，多為動畫和電影。點選「Watch on Netflix」即可睇片並同時使用功能配置之字幕功能。以電視劇版《愛之剝脫》為例，即睇基本功能（點擊放大圖片細睇詳情）：

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81套推薦影片以外的其他日本影片、或是其他語言的影片，不一定提供日語字幕。如需要字幕就要開通收費的專業版功能「顯示機器翻譯」。亦有7日試用（點擊放大圖片細睇詳情）：

可開通收費的專業版功能「顯示機器翻譯」，月費HK$ 39。

點選影片右下角「設定」，內有鍵盤快捷鍵說明。（點擊放大圖片細睇詳情）：

啟用付費的專業版功能，即可隨意於全部Netflix影片中顯示各種語言的翻譯字幕。但要注意AI機器翻譯功能可能會產生翻譯謬誤、不準確、不地道的問題。

官網：LanguageLearningwithNetflix.com

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