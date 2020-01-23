【日本櫻花 2020】東京大阪滿開日預測　手機App追蹤最準確賞櫻位

【日本櫻花 2020】每年 3 至 4 月，都是到日本賞櫻的季節，但日本全國的開花日期都不盡相同，一定要先了解開花、滿花日。想準確請好假，去到日本可以欣賞盛放的櫻花，當然要先參考 2020 年日本櫻花的開花預測時間。而且筆者將介紹一款手機 App，幫大家緊貼追蹤花期，以及尋求最好的賞花景點。

第 1 輪櫻花期預測

日本氣象株式會社早前公布了 2020 首個日本櫻花開花期的預測，把全日本 47 個「都道府県」約 1000 個賞櫻地點進行預測。目前東京和高知是最早開花的地區，預料在 3 月 19 日開花，其後的是福岡、廣島和京都等。不過，離櫻花季還有 2-3 個月時間，有機會因天氣影響提早或延後花期，想要緊貼最新的櫻花開花期預測，就要裝定以下介紹的手機 App。

每年 3 至 4 月，都是到日本賞櫻的季節（Google 圖片）

日本目黑川是熱門的賞櫻景點

賞櫻花必備 App

日本氣象株式會社除了在官網上更新櫻花開花期預測外，更推出極方便的手機 App《桜のきもち》。iOS 和 Android 同時適用，可以利用定位找出最近的賞櫻地點，以及全日本多個地區的櫻花開花期和滿花期。這個 App 雖然推出了中文版，不過需要付費下載，但只要把 App Store 轉到日本地區，就能免費享用《桜のきもち》。即使看不懂日文也沒關係，筆者馬上教大家如何使用：

▼▼放大下圖睇教學▼▼

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▼▼《桜のきもち》App 更可以幫你記下目標的賞櫻地點的花期，等你不用每次都要重新上網查找▼▼

iOS 版《桜のきもち》

Android 版《桜のきもち》