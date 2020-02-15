WeChat 新增「疫情追蹤」　第一時間得知防疫最新情報

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近來武漢肺炎肆虐香港，防疫資訊成為不少朋友關心的問題，WeChat Pay Hong Kong就特別加入「疫情追蹤」頁面，將有關香港最新的疫情資訊上載，等大家可以在 WeChat 中輕易獲得第一手防疫資訊。

WeChat Pay Hong Kong 今次加入「疫情追蹤」，最主要是整合香港衛生署衛生防護中心、香港政府「資料一線通」及香港政府新聞網的第一手資訊，讓用戶可以用最簡單的方法，得知武漢肺炎在香港的疫情最新消息。

武漢肺炎肆虐香港，WeChat Pay Hong Kong 新增「疫情追蹤」頁面，幫助用戶第一時間獲知防疫最新情報。（資料圖片）

「疫情追蹤」除了提供最新的統計數據外，更重要是讓用戶可以快速查詢，確診個案曾逗留的地方、曾乘搭的交通工具、家居檢疫個案的地區，及每一個個案詳情，務求令擔心疫情蔓延的大家，可以對比確診個案跟自己的行蹤，避免不必要的擔憂。

WeChat Pay Hong Kong「疫情追蹤」使用法（按圖放大）

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WeChat Pay Hong Kong 推出「疫情追蹤」功能，除了方便用戶可以最快掌握疫情資訊外，當然是為了提醒大家，可以利用 WeChat Pay 去繳付水費、電費等的公共服務收費，免卻在疫情期間要到便利店排

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