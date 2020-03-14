KAWS 登陸中環上空！AR KAWS 叫價愈 7 萬？開拓擴增實境藝術展覽

受武漢肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情的影響，全球有多個知名的活動、展覽都被迫取消或延期。極受年青人歡迎的當代藝術家 KAWS 就打破這個限制，想到在疫情下也能舉辦的公共藝術展覽，前來朝聖的人流無須迫在同一個狹窄空間，全靠 AR 擴增實境技術。

Expanded Holiday

KAWS 這個名字對大家來說，應該不會陌生，早在 2019 年的「KAWS: HOLIDAY」大型雕塑展覽，應該吸引到不少人到維港「打卡」。今次更聯合英國的 Acute Art，把 KAWS 帶入擴增實境 AR 的世界，只要手機上打開 Acute Art 的 App，就能在特定地方看到巨型的 KAWS 雕塑。

香港中環摩天輪半空出現 KAWS（KAWS／Acute Art 圖片）

公共藝術展覽

KAWS 把 12 隻 AR 雕塑「放到」全球 12 個地標，包括香港（中環摩天輪）﹑多哈、倫敦、墨爾本、紐約、巴黎、聖保羅、首爾、台北、坦桑尼亞、東京。即日起至 3 月 26 日，透過 Acute Art App 的鏡頭，就可以看到在中環摩天輪空中出現的 KAWS。

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+ 6 + 5 + 4

Acute Art 的 App上可以買不同款項的 AR KAWS（手機截圖）

AR 藝術品都有市埸？

「Expanded Holiday」活動除了 12 個地方的公共藝術展覽外，更加入了額外的 AR 雕塑。3 款不同顏色的 AR KAWS（45 cm 長），在 Acute Art App 內以 $58 售，買家可以隨時在任可地方以 AR 方式欣賞，當中更誇張的是收藏版的大型 AR KAWS 雕塑（1.8 米長），開價 10,000 美元（約 $77,800），KAWS 突破了埸地的限定，把藝術品帶到網絡世界，甚至創造出驚人的虛擬藝術品買賣收入。經過這次的經驗，將來或會出現更多 AR 畫展﹑藝術展。