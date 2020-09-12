iOS 14更新後將會大幅進化！AirPods Pro 7大新功能一文睇清

有留意6月蘋果（Apple）WWDC20開發者大會的朋友，應該都知道蘋果針對AirPods系列產品作了大量調整，在接下來的iOS 14更新後，一直令用家非常期待的虛擬3D環繞聲以及設備自動切換兩個功能，將會正式對應AirPods，而除此之外，蘋果還準備了其他新功能，勢必把AirPods打造成iPhone的最強配件！到底會有什麼新功能？而又怎樣使用？本文就一一為大家解說。

iOS 14將大幅加強AirPods系列的功能，尤其AirPods Pro更是令人期待。

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蘋果自2019年尾推出首款自動降噪真藍牙無線耳機（ANC／TWS）AirPods Pro後，對於這件新產品，可能會有不熟耳機行情的朋友仍有好多疑問，以致過了大半年還沒入手，到底降噪是什麼？藍牙耳機的音色如何？我們整合了一系列的問題，來為大家解答。

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