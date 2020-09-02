【ＷFH開會Google Meet捷徑Mac及PC快捷鍵超合集】COVID-19新型冠狀病毒肺炎瘟疫反覆無常令到香港社會不敢重啟正常社交和服務業。即將開學的師生和不少企業日常處理業務也要維持局部的遙距運作。不論打工仔還是學生哥，在家工作WFH開會或遙距上堂可能都少不免要進行線上視像會議。Google Meet是繼Zoom以外另一個用家日多的視像開會服務，目前仍是開放免費使用。唔想Meet開會開關聲畫、在聊天室共享資料的時候雞手雞腳？就要學好Google Meet的快捷鍵了。

Google Meet雖然是基於網頁瀏覽器的應用程式（你可以在Gmail直接啟用來召集開會），但考慮到不同用家需要，也有關閉收音、關閉鏡頭、即時聯絡個別與會者、發出通告等等方便開會的功能。以下總共8個必學Zoom捷徑就是對應這些簡便核心功能而設的鍵盤，不論你在Mac還是PC上使用Google Meet也大部份共通，絕對幫到你視像開會、跟同事同學溝通和交流資料更乾淨俐落，發揮Google Meet簡約卻五臟俱全的架構威力：

👇👇👇WFH必學Google Meet 8個核心Mac及PC快捷鍵👇👇👇

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日前有傳媒報導，香港有教會使用Google Meet講解中國政教關係時，被第三方疑似黑客移除出聊天室，最後令講座終止。其實類似的「Zoombombing」亂入事件，在WFH盛行以來經常發生。以下是用家可以提高Google Meet私隱保安的小技巧：

👇👇👇WFH必學Google Meet 5招保安秘技👇👇👇

同場加映：開學/WFH Zoom必學67個Mac及PC快捷鍵

視像會議服務Zoom隨住更新，加入越來越多輔助開會的生產力工具，要了解Zoom部份少接觸有用的功能如各種短訊、螢幕分享、擷圖分享、即時錄影等等，以下總共67個必學Zoom捷徑，不論你用開Mac還是PC版本的Zoom都大部份共通，絕對幫到你視像開會、同事溝通更乾淨俐落，醒目應用發揮Zoom的技術增長：

👇👇👇WFH必學67個Zoom Mac及PC快捷鍵👇👇👇

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以上只是不到一半的秘技！想了解剩下30個Hotkeys可觀看完整全文：開學/WFH做Zoom達人！必學67個Mac及PC快捷鍵助你輕鬆開視像會議