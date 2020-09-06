Netflix 在這個新冠肺炎疫情中，成為了不少朋友 WFH 時候的最佳拍檔（？）。若果大家在 Netflix 上有準備之後收看的作品，以下清單可能就要留意一下。事關 Netflix 每月都有部份作品期滿落架，對比美國方面的資料，以下 6套港美同樣收錄的作品亦有落架的可能性！

根本科技生活網站 BGR 的報道，Netflix 在 9 月份將會有總共 42 部作品期滿將會下架，雖然當中大部份均無法在香港 Netflix 收看，不過其中 6 部作品卻有收錄在香港 Netflix 當中。香港 Netflix 方面對有關作品會否同步下架未有回應，不過若果大家準備欣賞以下作品的話，可能就要趁 9 月底之前，把握時間收看。

👇👇👇 Netflix 9 月份下架重要及香港收錄作品 👇👇👇

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另外根據BGR的報道，尚有下列作品亦將會在美國 Netflix 中下架，若果是習慣以「違規」方式，透過 VPN 收看外國 Netflix 的朋友，亦可能有興趣留意一下下表。今次下架作品當中，港美同樣收錄的只有 6 部，而其中香港觀眾會有興趣的，大概只有 4 部作品。根據小道消息，《舒特拉的名單》很大機會到 11 月底才會從香港 Netflix 中下架，至於消息是否準確，就留待時間去證明。

9 月 4 日下架作品：Christopher Robin

9 月 5 日下架作品：Once Upon a Time: Seasons 1-7

9 月 8 日下架作品：Norm of the North: King Sized Adventure

9 月 10 日下架作品：The Forgotten

9 月 14 日下架作品：Cold Case Files: Season 1

9 月 16 日下架作品：The Witch

9 月 20 日下架作品：Sarah’s Key

9 月 21 日下架作品：Person of Interest: Seasons 1-5

9 月 22 日下架作品：20 Feet From Stardom

9 月 28 日下架作品：Tucker and Dale vs. Evil

9 月 30 日下架作品：2012、40 Days and 40 Nights、A Knight’s Tale、Cheech & Chong’s Up in Smoke、Dear John、Donnie Brasco、Frances Ha、House of the Witch、Inside Man、Insidious、Jurassic Park、The Lost World: Jurassic Park、Jurassic Park III、Menace II Society、Mortal Kombat、Mud、Resident Evil: Afterlife、Seabiscuit、Starship Troopers、Terminator Salvation、The Devil’s Advocate 及 Zack and Miri Make a Porno

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