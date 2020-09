根本科技生活網站 BGR 的報道,Netflix 在 9 月份將會有總共 42 部作品期滿將會下架,雖然當中大部份均無法在香港 Netflix 收看,不過其中 6 部作品卻有收錄在香港 Netflix 當中。香港 Netflix 方面對有關作品會否同步下架未有回應,不過若果大家準備欣賞以下作品的話,可能就要趁 9 月底之前,把握時間收看。

👇👇👇 Netflix 9 月份下架重要及香港收錄作品 👇👇👇

另外根據BGR的報道,尚有下列作品亦將會在美國 Netflix 中下架,若果是習慣以「違規」方式,透過 VPN 收看外國 Netflix 的朋友,亦可能有興趣留意一下下表。今次下架作品當中,港美同樣收錄的只有 6 部,而其中香港觀眾會有興趣的,大概只有 4 部作品。根據小道消息,《舒特拉的名單》很大機會到 11 月底才會從香港 Netflix 中下架,至於消息是否準確,就留待時間去證明。

9 月 8 日下架作品:Norm of the North: King Sized Adventure

9 月 28 日下架作品:Tucker and Dale vs. Evil

9 月 30 日下架作品:2012、40 Days and 40 Nights、A Knight’s Tale、Cheech & Chong’s Up in Smoke、Dear John、Donnie Brasco、Frances Ha、House of the Witch、Inside Man、Insidious、Jurassic Park、The Lost World: Jurassic Park、Jurassic Park III、Menace II Society、Mortal Kombat、Mud、Resident Evil: Afterlife、Seabiscuit、Starship Troopers、Terminator Salvation、The Devil’s Advocate 及 Zack and Miri Make a Porno