【手機自拍全身照貼士】日常所見手機用戶的自拍照，大多為「大頭」近照，甚少見到全身照片，頂多也就半身像，皆因全身照難自拍，即使對著鏡作翻攝也有一定難度。

美女 Cosplayer 教路、三步提升對鏡自拍全身照功力

今次在網上分享自拍貼士的是日本 Cosplayer ふりこ(Twitter：@909_Furiyura)，Cosplay 作品不乏性感造型（圖 Twitter@909_Furiyura)

有日本 Cosplayer 因為多年來自拍攝動漫人物造型，因而累積了深厚的自拍經驗，較早前就於 Twitter 上分享了對鏡自拍的小撇步，公開後即時被過萬網民瘋傳。

👇👇👇按圖即睇對鏡自拍全身照 3 步驟👇👇👇

利用了ふりこ所講的招數之後，自拍的身型比例立即提升，由五頭身變九頭身不是夢（圖 Twitter@909_Furiyura)

美女 Cosplayer ふりこ（Furiko、@909_Furiyura）歷來動漫造型圖輯

細看ふりこ的 Cosplay 紀錄，發現她的活躍日子並不長，大約 2018 年才開始以 Cosplayer 的身份出席活動，不過涵蓋作品量豐富，扮演的動漫角色不只性感類型，例如有《Evangelion新世界福音戰士》當中的真希波、《idol Master》當中的淺倉透等等。

👇👇👇按圖即睇ふりこ Cosplay 美圖圖輯👇👇👇

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用手機拍攝技巧甚多，對鏡自拍只是其中一項，而想用手機拍出更多層次的人像照，就要睇睇攝影達人親自教路👇👇👇

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