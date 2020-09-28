【中秋節 2020】今年中秋節碰巧是 10 月 1 日國慶日，結果為大家帶來一連兩天的公眾假期，相信不少讀者都會把握機會出外賞月，甚至會用手機／相機拍攝月亮美圖。如果想要看到／拍出最美的月亮，以下 3 項資料你就要留意啦！

今年的中秋節適逢 10 月 1 日，連續兩日假期剛好連接星期六、日，是久違的 4 天長假 Long Weekend，必然吸引市民出外賞月玩個夠（資料圖片）

中秋賞月、拍攝月亮 3 項有用資料

手機 App 幫手睇月亮方向、賞月時機

以上3個資訊，了解後有助各位賞月或進行拍攝，但這些數據、資料卻不是那麼容易記住。在智能手機上其實有不少月相 Apps 可以幫到忙，以下就為大家介紹兩個。首先就是 iPhone 上可以免費下載到的《月相盈虧與月球相位預測》👇👇👇

《月相盈虧與月球相位預測》iOS App Store 下載連結

在 Android 方面，用可以用《月相日曆》👇👇👇

《月相日曆》Google Play Store 下載連結

同場加映：史上最清晰！36張太陽、月球表面照片

根據天文台的預測，臨近中秋的未來幾日香港很大機會多雲、甚至會下雨，可能會影響大家的賞月興緻；不過大家也不用失望，要看靚月我們現在有很多方法，例如重溫一下早前 NASA 發放的超高清月球相，美得張張都可以可以當成 Wallpaper！

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