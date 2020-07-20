【太陽、月亮月球最高清照片合輯】NASA美國太空總署及ESA歐洲太空總署近日發布了有史以來最接近太陽的照片，揭開太陽奇怪現象面紗。亦有天文攝影師用數以萬計月球原始照片，合成出史上最清晰月球照，帶出月球真實面貌。

已45億歲的太陽，究竟有什麼奇怪現象呢？（NASA）

NASA美國太空總署及ESA歐洲太空總署的觀測衛星「太陽軌道器」（Solar Orbiter），6月中旬首次近距離經過太陽，並帶回了前所未見的太陽面貌及前所未見現象，有助研究太陽大氣層如何驅動地球附近以至整個太陽系的太空氣候。

▼▼▼ 太陽前所未見現象 ▼▼▼

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除了太陽，月亮月球亦是地球「老朋友」，自古亦有嫦娥奔月傳說，但究竟月亮上是否真有嫦娥、吳剛、玉兔，或是否有生命存在呢？美國加州天文攝影師Andrew McCarthy拍攝及製作的歷來最高清月球相，或可探知一二。

最高清月球面貌相超壯觀

Andrew McCarthy把拍攝到的2萬張月球原始高清相片，以電腦及AI技術堆疊一起並提供清晰細節，月球表面、隕石坑等細節都呈現出來，十分壯觀。

▼▼▼ 史上最清晰月球全景 ▼▼▼

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資料來源：NASA、Twitter

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