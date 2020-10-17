【iPhone 12 代用火牛選購】較早前在發布 iPhone 12 的同時，Apple 也公布了一項新的「環保」政策 － 在今後出售的 iPhone 手機包裝盒中，將不再附贈 USB 充電器以及 EarPods 耳機，換言之新入手 iPhone 12 的用家，就需要另外加錢購買一個官方出品、或是由第三廠推出的代用火牛了。

Apple官方出品＄149、代用火牛更抵用？

其實由 iPhone 8 起，Apple 就為 iPhone 加入了快速充電，只不過因為制式關係，要用到相關功能就需要用戶另購 Type-C 快充火牛以及一條 Type-C to Lightning 的充電線。

iPhone 11 Pro 及 Pro Max 終於隨機附送快充火牛及 Type-C to Lightning 的充電線，誰不知事隔一年推出的下一代 iPhone 12 又只剩下充電線（林勇 攝）

隨著 iPhone 11 一代附送以上兩者，用戶滿以為可以省上一筆，殊不知這項政策僅持續一年，Apple 就以「環保」為由將快充火牛抽起，在新包裝中只附送了 Type-C to Lightning 的充電線，如果不是 iPhone 的老用家，就可能會想另購一個充電火牛了。

入手非 Apple 原廠快充火牛 3 大考慮要點

新入手 iPhone 12 的用家除了要考慮充電問題之外，其實也要留意另購的充電器可否支援 iPhone 的快速充電制式。

Apple 官方網站另售的 20W 火牛可以支援 iPhone 的快速充電，價錢在減價過後亦見實惠，但只有一個輸出…硬是讓人覺得有點浪費空間（圖 Apple）

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全部支援 iPhone 12 快速充電、5 款抵玩火牛推介

了解 iPhone 手機的快速充電原理之後，是否也準備找一款合用的充電器？但走進腦場，同類型的產品多達百款，一時之間不知哪種值得入手？以下筆者就為大家推介 5 款各有特色、性價比不俗且都支援 USB PD 充電的火牛供大家參考👇👇👇

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iPhone 12 系列在日前正式發布，上面提到的快充功能只屬於應用上的小小功能，如果想要用盡新機，這 10 個在發布會上提及的關鍵字，真的要學一學👇👇👇

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