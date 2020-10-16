5大外賣App信用卡優惠碼　實測連運費　9件麥當勞麥樂雞僅$20

外賣 App 優惠｜新冠肺炎疫情令外賣 App 需求大增，很多「無飯家庭」都逐漸依賴外賣 App。由於 App 內的食物價錢或會比堂食或自取高一點，再加上運費，變相未必抵。小數怕長計，用外賣 App 又怎可以不留意信用卡的優惠碼呢？

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實測信用卡優惠

MOX Card 在 foodpanda 的新用戶優惠相對較高，但由於優惠碼先到先得的關係，筆者實試時折扣限額仍有。訂購過程中，只要成為 foodpanda 新用戶，在付款前打上相關優惠碼，就會提供相關折扣。

記者試買4 客 9 件麥樂雞，計上 $50 折扣只需 $81，如果以4人夾單計算，每人只需付$20，就能享用9件麥樂雞一客，相比起折扣前的$29（未連運費），在外賣「M記」來說算頗大優惠。

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iPhone 12 系列在日前正式發布，由於是網上發布，所有產品被濃縮在短短一小時內發布完成，Apple帶來的訊息量亦相當大，而伴隨著 iPhone 12 功能、賣點而來的，還有一大堆技術專有名詞。

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