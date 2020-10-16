iPhone 12及12 Pro搶先在10月16日（五）開售，最快10月23日便可以入手。雖然單看這兩款機的外型及性能又好似差不多，但iPhone 12卻便宜近千七元，但細心比較，原來iPhone 12 Pro其實更抵玩。

Apple今次推出iPhone 12系列，6.1吋螢幕size的12及12 Pro率先上場，最快今日起便可以預訂，10月23日取貨。不過，單看iPhone 12及12 Pro，好像12 Pro除了多一支鏡頭外，跟iPhone 12十分相似。但細心比較下，包括螢幕質素、影片、拍片，甚至性能，12 Pro都完勝12，而且售價亦沒有如表面看相差那麼多，兩機相比之下其實iPhone 12 Pro更值得入手。

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無論iPhone 12或12 Pro的防水效能都比上代提升，可以在6米深的水底下操作30分鐘。（Apple）

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同場加映：有網民發現，iPhone 12 Pro電量竟比iPhone 11 Pro 少。下文會總括8件發布會沒有告訴你的事，讓準買家入手前先考慮清楚。

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