Netflix 美劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）開播後掀起熱議，令一眾觀眾走進國際象棋的對弈世界，相信不少劇迷看完整整7集之後，都會對國際象棋產生興趣！ 《香港01》科技玩物記者從來未接觸過國際象棋，亦不懂任何玩法，為了明白后翼棄兵是怎樣的招式，記者都特意找來3個免費教學App！希望在短時間之內，從零知識變成可以應戰的初學者！

有多少國際象棋的初學者好像女主角一樣會是天才呢？（Netflix 《后翼棄兵》劇照）

《后翼棄兵》中的棋子和棋盤都相當複古、優美的，可惜在香港卻不普遍。《香港01》科技玩物記者一直未有機會接觸國際象棋，完全是零知識，於是下載國際象棋教學App，摸索國際象棋的基本玩法，以下3個App都非常適合初學者👇👇👇

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經歷過這3個App的指教之後，記者確實比以前更加認識國際象棋。初時覺得玩法相當複雜，有時會將國王、后、城堡的棋子樣子混亂，又要緊記它們的走法，皇后橫、直、斜走均可而且格數不限，但是國王就只能走一格，而城堡亦不可以斜走。

初初未掌握棋子的走法，就練習戰術真的有點崩潰！直至試過幾次失敗，多加練習後，總算終於上手，明白箇中樂趣。所以說，初學者一定要熟練好基本先囉。之後就可以理解《后翼棄兵》到底是什錦的招式囉👇👇👇

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記者在整個實試過程總共花了2小時的時間，這些教學App的指示十分簡單易明，確實方便一眾初學者快速上手囉！

同場加映：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》將於下星期四（11月12日）在香港正式上映！相信鬼滅迷都按捺不住，想快點入場跟其他鬼滅迷相認呢？但是要怎樣才可做到鐵粉認證呢？ 如果鬼滅迷是iPhone用家的話，就有福了！更新iOS 14之後，就可以簡單用Widget美化主畫面，製作出鬼滅之刃主題。這樣入戲院之前拿出鬼滅電話，就可以證明自己對鬼滅的忠誠！

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想要一個鬼滅主畫面，不在乎是更改一下Apps圖標變成鬼殺隊人物，製作一個禰豆子時鐘、鬼滅之刃人物併圖Widget等等。不過要用哪些Apps，而且要怎樣的步驟先可以完美展示鬼滅之刃的精髓？

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手機轉鬼滅主題，不單是鐵粉的認證，更是一起倒數劇場版的來臨，期待著跟其他鬼滅迷一起入戲院！

以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone