韓國女團BLACKPINK 出道以來屢破紀錄，首支紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》亦於Netflix火速爆紅。Kpop追星一族為珍藏偶像的美照，就連搞怪表情、私生活的IG照片都絕不放過！iPhone更新iOS 14之後，粉絲們可以一按捷徑即時快速下載IG帳戶的照片及影片。不管是BLACKPINK、TWICE或BTS的私照及MV精華，都可一鍵收藏，讓手機相簿有福囉！

平時Follow偶像的IG，見到他們的搞怪表情、私生活照，粉絲們有想過私有化她們的生活照或者短片嗎？

近日BLACKPINK推出新歌《Lovesick Girls》，她們的IG宣傳短片這麼可愛，小編當然要下載收藏，結果整個相簿都是BLACKPINK！

其實不論是Instagram的公開帳戶或者私人帳戶，只要更新iOS 14後，準備一個「下載IG照片及影片」的手機捷徑，就可以一鍵下載對方的IG照片短片，簡直是粉絲們追星收藏必備！

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同場加映：iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App 教你7招自訂角落生物版面

Apple用戶更新iOS 14之後，就可以使用新增的 Widgets功能小工具，重整iphone、ipad主畫面。Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget都成為熱門下載的手機App，讓一眾知性女生紛紛美化手機主畫面，增加甜美氣質！除了App，尚有一個神秘招數，就連APP 的ICON都可以轉換，這7招絕對是美化手機必學！近期角落生物風靡萬千少女，一於用角落生物為主題，做出示範！

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以上只是部分美化Widget的方法！想知道尚有哪些必備App？請觀看完整全文：iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App 教你7招自訂角落生物版面