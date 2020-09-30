iOS14｜iPhone上手隨時玩Steve恐龍Game　8個會上癮的Widget遊戲

iPhone 更新iOS 14後，Widget小工具成為熱潮，想不到Widget竟然都可以玩小遊戲，而且連Steve恐龍遊戲都有耶！到底還有什麼的遊戲可以玩玩，能夠在工具頁面直接打機闖關呢？立即Dowload App 然後學懂安裝教學吧！

相信有用Google Chrome的朋友對Steve恐龍遊戲，應該並不陌生吧！(Steve- Widget Game)

平時無聊等車等外賣，見時間短短想放空一下的時候，大家會玩小遊戲嗎？其實Widget Game的種類眾多，有閃躲遊戲、拔河決鬥、女生向的扮靚靚等等，以下有8個Widget小遊戲App推薦，十分值得大家下載安裝！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻8個Widget小遊戲推薦【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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這個畫質又好，人物又可愛，簡直是女生必備！(My Chibi )

要玩這些遊戲，光是下載遊戲App是不夠的，還要將遊戲安裝成小工具Widget！只要跟隨以下步驟，就可快速安裝囉！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻增加Widget小遊戲教學【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

同場加映：Snapchat大熱Anime Style濾鏡教學 秒變動漫主角 短片可轉發IG

Snapchat於近日推出動漫濾鏡Anime Style，可以將人臉變成3D的動畫臉，更加厲害的是它會跟足大家的表情，難怪會被網民勁玩，令濾鏡火速爆紅！有些網民更加在Twitter上分享超搞笑的崩壞照，其實玩Anime Style有5點注意事項！想知自己動漫角色的樣子？巨星名人的照片經過Filter的洗禮之後又是怎樣？立即看內文吧！

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以上只是部分美化Widget的方法！想知道尚有哪些必備App？請觀看完整全文：Snapchat大熱Anime Style濾鏡教學 秒變動漫主角 短片可轉發IG