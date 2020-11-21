【Photoshop Key樣合成教學｜特朗普Cosplay炎柱煉獄杏壽郎】對於一些朋友來講，PS可能只是改圖工具，用來移花接木Key樣是最主要用途亦是趣味所在。睇得Meme多都想玩埋一份，卻苦無改圖技巧，《香港01》科技玩秒記者都經歷過這個矛盾時期。

Photoshop Key樣好易上手，但好多朋友苦無入門的途徑，又怕被取笑不好意思問人。因此今日就簡單把目前兩位世界上最具人氣的火紅男人，包括美國總統特朗普和《鬼滅之刃》「炎柱」煉獄杏壽郎來個Mock up，簡單示範下無縫Key樣的基本功能同使用技巧：

👇👇👇特朗普完美Cosplay炎柱！點圖放大睇Photoshop 7步變臉Key樣👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

Key完侵侵樣上炎柱仍覺得美中不足？也許是缺乏了角色標誌性的交加眉和紅眼晴。以下示範3個美化動作，為侵侵這張「Cosplay」Key圖加入更鮮明更「中二」的特徵：

👇👇👇Photoshop合成Key樣美化（1）：改變眼珠色調👇👇👇

👇👇👇Photoshop合成Key樣美化（2）：補充雙瞳顏色👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

👇👇👇Photoshop合成Key樣美化（3）：手動修眉👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

同場加映：Photoshop造字圖層製作霓虹燈招牌

【Photoshop造字圖層教學】做平面設計總會接觸到文字設計。今次就教大家Photoshop造字圖層10個必學的文字變形、轉色技巧，兼示範一次如何製作霓虹燈效果文字！

👇👇👇Photoshop造字圖層基本啟用篇！點圖放大睇10個必學視覺效果小秘技👇👇👇

👇👇👇Photoshop製作超Sharp醒霓虹燈效果文字！點圖放大睇簡單5步👇👇👇

以上只是開頭幾步！想睇埋剩餘的工序，請睇完整全文：Photoshop造字圖層10個必學技巧！教你簡單5步製作霓虹燈效果文字

同場再加映：Photoshop 10個必學鍵盤捷徑

（香港01美術部製圖）

【Photoshop 10個常用快捷鍵合集】Photoshop改圖執相功能組合千變萬化，但有一些核心功能是我們常用的，其所對應的鍵盤捷徑快捷鍵Hotkeys如果背熟，絕對幫到你用PS合成、上色、改圖執相事半功倍，加速完成工作。

👇👇👇Photoshop 2020基本常用快捷鍵Hotkeys（點圖放大）👇👇👇

以上只收錄了兩個快捷鍵。欲了解更多，請瀏覽完整全文：Photoshop 10個必學鍵盤捷徑 學識輕鬆改圖 附Win/macOS教學