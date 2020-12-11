臨近聖誕，不少女生們都開始切換iPhone的主題並更換 iOS 桌面圖示（App icon）。不過要將App icon一個個的替換，相當浪費時間囉！今次推介的3個Apps有多款主題的iPhone 圖示包，有齊WhatsApp、YouTube、Netflix、Skype等常用的Apps Icon，一應俱全！最重要「絕對唔係得個樣」，直接點撃Icon就會打開App。比起以往用捷徑來轉Icon的方法，方便百倍！

以下3個App都有多款iPhone 圖示主題，例如：聖誕、海綿寶寶、飛天小女警、史迪仔、文青款式等。簡簡單單就能夠一鍵下載海量圖示，快速切換成可愛的App icon！不過大家要先在App內下載圖示的「iOS 描述檔」喔！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻必備3個APP 一鍵下載圖示icon👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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套用iPhone 圖示的方法簡單，大家可以跟隨以下步驟去安裝「iOS 描述檔」，就可以一次過套用擁有不一樣的Apps Icon！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻3個描述檔應用👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

同場加映：iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App 教你7招自訂角落生物版面

相信不少人在更新iOS 14的初時，都會感到不習慣吧！不過Widgets確實提供很大的空間，給予用家自定主畫面的風格。想設計出與別不同的版面，手機App： Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget真的是美化必備，再加上捷徑功能，令Widgets以及App，都變成粉飾的工具！快點學識7招手機美化術！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻7招手機美化術【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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以上只是部分手機美化術！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App 教你7招自訂角落生物版面