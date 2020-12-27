iPhone用家是否都試過「碌」Facebook、IG或打手遊時容易誤觸螢幕底部白線而返回手機主畫面？今日教大家一招隱藏麻煩的白色底線，防止打手遊時動作太大而誤觸，導致返回手機主頁而死亡或Game Over。

iPhone X起，iPhone取消Home掣，以螢幕底部白色線代作返回主畫面或瀏覽背景App的虛擬掣。只是手遊玩家很容易誤觸這白底線而打輸。到底有無得隱藏？即睇：

👇👇👇iPhone隱藏螢幕底部白線教學！點圖放大睇7步簡單設定防誤觸！👇👇👇

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👇👇👇iPhone隱藏螢幕底部白線立即有效！點圖放大睇開隻手遊來試下！👇👇👇

同場加映👍：App Store聖誕優惠手遊大減價

【iOS／App Store／手機Game／手遊】聖誕將至，但受疫情影響相信不少人都未能大肆活動慶祝，既然如此最佳活動自然是留在家中打機了！各遊戲平台亦相應推出聖誕優惠，iOS App Store亦不例外，大量高質遊戲打折發售，聖誕篤手機都大把嘢玩！

App Store聖誕特價範圍相當大，由Square Enix等日廠的大作Final Fantasy、Dragon Quest勇者鬥惡龍以至各種電子版Board game都有覆蓋（香港01美術部製圖）

App Store聖誕特價範圍相當大，由Square Enix等日廠的大作Final Fantasy、Dragon Quest勇者鬥惡龍以至各種電子版Board game都有覆蓋，不同類型的玩家都找到心頭好。而其實除了遊戲之外還有不少實用App都有減價，如果在尋找實用App的話亦可留意。

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同場再加映👍：IG下載相片4K影片教學

相信大家也試過在IG上看到一些有趣可愛，想收藏的照片、影片，不過現時IG並沒有提供直接下載相片/影片的功能，因此用戶只能將帖子儲存到書籤中，或只能將帖子轉發到自己的IG Story中。下面介紹「 Repost for Instagram 」這個APP，只需要數秒就搞掂！

「 Repost for Instagram 」這個APP只需要數秒就直接下載相片/影片（香港01美術部製圖）

現時「 Repost for Instagram 」在APP Store免費下載，而且用法非常簡單。用戶除了能下載照片外，還能下載IGTV的Full HD/4K畫質影片，帖子內文亦能複製，非常方便。此外還有另外4款APP亦是限時免費，當中不乏在APP Store編輯精選的應用程式，看下面立即查看！

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