Adobe Flash功成身退｜官方強烈建議移除｜Win 10/Mac卸載教學｜2017年7月宣布中止計劃、經過3年警告，Adobe Flash Player已於2021年1月1日元旦正式終止支援。Adobe強烈建議用戶立即從電腦上卸載它。本文教各位Windows 10/Mac用家如何用3步徹底移除Flash。

Adobe Flash Player本來是90至千禧年代間人人電腦必裝的播放器程式，不過隨住Apple iOS拒絕支援和HTML5流行，Flash漸變得可有可無，Adobe因而在2017年宣布停止更新及支援的時間表。現在起兩周內（1月12日）Adobe便會開始封鎖Flash內容，用戶無法在Flash播放器顯示，Adobe亦強烈建議用戶從電腦卸除Flash。

放置不理恐成漏洞

或者有朋友覺得把已經無用的Flash放置不理即可，但有分析指從電腦系統保安層面上有必要這樣做，黑客有機會以提供虛假的Flash更新為漏洞入侵或攻擊系統。以下3步從Windows 10/Mac OS移除Flash教學，即睇：

👇👇👇Adobe Flash立即卸載免Hack保平安！點圖放大睇簡單3步從Windows 10/Mac徹底移除Flash教學！👇👇👇

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資料來源：Adobe（1/2/3）、Microsoft Update Catalog、cnBeta、9to5Mac

同場加映👍：Google Photos「回憶」新功能教學

【Google Photos 回憶功能隱藏特定人物】踏入 2021 新年，又是回顧過去、展望將來的時候，Google 為了配合大家的需要，最近就為 Google Photos 相簿新增了一系列的新「回憶 Memories」功能，讓大家可以更快捷地回顧「當年今日」。

最新版本的 Google Photos 中，Google 就加入了全新的人工智能編輯功能，除了日期先決的合集，亦有以人物、地點等作特別主題的相片合集會自動生成。（香港01美術部製圖）

方便歸方便，但人工智能始終沒有情感，每個用戶都總有些人、有些事不堪回首，如果這些舊人舊物在不適當的時候於手機彈出回顧通知，難免做成尷尬情況；但其實在 Google Photos 中也有著進階設定，讓用戶在回憶合集中隱藏指定人物、甚至一整段日子拍攝的相片。

👇👇👇7步設定 Google Photos 回憶隱藏特定人物免尷尬！按圖放大看Google Photos隱藏人物相片設定！👇👇👇

以上只講了3步！想睇埋剩低程序？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉Google Photos推「回憶」新功能 7步隱藏特定人物/寵物照片

同場再加映👍：AirPods Pro關掉「自動切換」設定教學解決斷線問題

AirPods 教學｜iOS 14更新已推出一段時間，不過可能有部分 iPhone 用家更新完也未了解新加入的功能，甚至因此以為使用中的 AirPods／AirPods Pro 出現不停斷線的問題。

Apple 為 AirPods／AirPods Pro 加入「自動切換」的新功能，可以自動在用家各部 Apple 裝置上自動切換 AirPods／AirPods Pro 的連線。但為什麼這個本來非常實用的功能，卻有時會為用家帶來不便呢？（香港01美術部製圖）

AirPods／AirPods Pro 用家最近有沒有發現，明明正在使用耳機，但 iPhone 上又出現 AirPods 已連線的提示，或聽到耳機傳來已連線的音效，但聽不到 iPhone 播放的聲音。其實有機會因為 AirPods／AirPods Pro 經「自動切換」，由 iPhone 改為連線到 iPad﹑iMac﹑Macbook 等，而且只要打開其他的 Apple 設備，就會出現「自動切換」問題。這功能對部分用家可能沒太大作用，甚至造成困擾，以下將教你如何關閉相關功能。

👇👇👇3步修復AirPods斷線問題！點圖放大睇如何關閉自動切換功能！👇👇👇

以上只講了第1步！想睇埋剩低程序？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉iOS 14升級後AirPods/Pro狂斷線 3步教關掉「自動切換」輕鬆解決