免費睇Netflix？小心WhatsApp播毒偷信用卡資料！3招識破惡意App

撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-08 18:00

小心假Netflix偷信用卡資料！日前，外國保安研究公司Check Point Research（CPR）發現Google Play上出現一個全新的犯案手法，App「FlixOnline」隱藏惡意軟件，以免費訂閱Netflix 2個月作招來引人下載。惡意軟件不只會偷竊用戶的信用卡資料，更會控制用戶的WhatsApp向手機聯絡人散佈訊息，將惡意軟件擴散，以下就有3招識破惡意軟件的方法！

Google Play 商店曾經上架FlixOnline App。(Google Play畫面)

免費訂閱Netflix 2個月，很吸引對吧？FlixOnline App於Google Play 商店上架兩個月，因為App的icon及頁面都與官方Netflix相似，結果高達500位用戶中招，被偷取資料。各位下載了的用戶就要快點卸載啦！詐騙手法不斷翻新，同類情況好有機會再度發生！到底惡意軟件會發出哪些WhatsApp訊息？可以怎樣識破呢？

👇👇 識破惡意軟件3大方法【點圖放大】👇👇

+ 6 + 6 + 6

雖然目前FlixOnline App已經從Google Play中下架，不過詐騙手法層出不窮。其實坊間不少人會透過 APK 安裝檔來下載其他地區專屬的App，然而部分假的應用程式都會利用APK 檔來騙使用者下載、安裝，用家一不小心就會中了木馬、病毒或者被植入惡意軟體，下載風險相當大！如果發現這些可疑的免費訊息，應該先求證，見到可疑的Link都不要胡亂點擊，保持警覺性！

同場加映：出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4

瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

👇👇👇50個出賣私隱的App排行【點圖放大】👇👇👇

+ 35 + 35 + 35

最安全的20個App

不要氣餒啊！請相信世界仍然會有App，絕不會收集任何用戶數據！pCloud報告中，都有列出20個對個人資料有保障的手機App，Clubhouse、Netflix和Signal都有上榜啊！

👇👇👇即睇20個最安全App【點圖放大】👇👇👇

想知頭10個最出賣私隱的App？立即點撃👉出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4