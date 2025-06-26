WeChat重磅更新 聊天記錄可自動備份：支援USB手指、SSD等設備
撰文：快科技
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日前，WeChat（微信）iOS端分階段測試（灰度測試, Canary Testing）全新聊天記錄備份功能，支援隨身碟（USB手指）、SSD等多種存儲設備，可實現自動備份。
使用iOS設備的用戶可自行查看是否已有體驗資格。
查看方式：前往WeChat設置-通用-聊天記錄與遷移-備份與恢復中進行查看，如果沒有就耐心等等。
除了以前常規使用電腦備份外，該功能現在可選擇將聊天記錄備份到隨身碟（USB手指）、移動硬盤、SD卡、TF卡等多種存儲設備。並且還支援選擇備份的聊天的範圍和指定時間段，包括全部聊天、全部聊天，除了摺疊的聊天、指定聊天。
點擊圖片放大看操作流程👇👇👇
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值得一提的是，用戶還可開啟自動備份，支援電量不足20%時暫停備份，以節省手機電量。
雖然現在可以選擇將Apple iCloud雲盤作為存儲位置，但實測發現目前暫不支援iCloud備份。
延伸閲讀：微信聊天紀錄轉移全攻略 跨系統Android→iOS完整步驟一文看清 （點擊鏈結看全文）
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