WeChat聊天記錄遷移太慢？官方教你3招提速秘訣：離微波爐遠點

如今換手機的數據遷移越來越簡單了，甚至連Android與iPhone之間都能便捷互傳，但這中間還有一座不可逾越的大山——微信（WeChat）。



雖然目前手機的通訊錄、照片，甚至鬧鐘等都能無縫遷移，但微信聊天記錄非常龐大的數據和官方傳輸速度讓人非常苦惱，經常需要數小時，甚至十幾個小時的傳輸過程。

WeChat聊天記錄遷移太慢怎麼辦？（快科技提供）

對此，微信官方今天公布了三個訣竅，幫助大家提高微信聊天記錄遷移速度：

1、Wi-Fi別堵車

別用公共Wi-Fi，微信記錄遷移需要用Wi-Fi，如果同個網絡有太多人/設備用，就會出現帶寬堵車的情況。

別使用公共Wi-Fi，實在太慢了。（快科技提供）

2、Wi-Fi別被干擾

想要速度快，從了解你家Wi-Fi的mbti開始，不同尾綴的Wi-Fi，有不同的「人設mbti」。

尾綴是2.4GHz的，屬於E型Wi-Fi。

傳輸過程中，遇到同等頻率的電磁就會被干擾，包括但不限於：微波爐、藍牙設備、其他Wi-Fi信號。

所以，傳輸過程中記得把這類Wi-Fi拿得離微波爐遠點！

遠離會被干擾的設備（快科技提供）

尾綴是5GHz的，屬於I型Wi-Fi。

穿牆能力弱、不愛出門，若手機與路由器距離遠或隔牆，速度會變慢。

所以，傳輸過程，可以坐到這類Wi-Fi身邊去！

若手機與路由器距離遠或隔牆，速度會變慢。（快科技提供）

3、手機別「發燒」

遷移需要頻繁讀取、拷貝本地存儲中的數據，可能會把性能較差的手機CPU乾「燒」，影響遷移速度。

遷移過程中高負載運行可能導會致手機發熱、因而降頻。另外，還有一種情況：低電量時，系統會自動限制性能。

轉移資料前，應該保手機有足夠電量。（快科技提供）

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