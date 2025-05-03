微信現新玩法　騰訊元寶進駐通訊錄　AI聊天解讀文章梗圖超好用

騰訊又整新花樣了，這次是元寶請求添加您為好友。



騰訊元寶 （機器之心提供）

騰訊元寶 AI 智能助手現可添加到通訊錄（機器之心提供）

只需在微信搜索「元寶」，將聊天版元寶添加到通訊錄，就可以和它聊天，或者用它來分析解讀公眾號文章、文件和圖片了。據聊天版元寶自爆，它搭載的是混元和 DeepSeek 雙模引擎。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

其互動模式跟普通微信好友聊天差不多，可以開啟消息免打擾或者置頂聊天，但不能修改備註或頭像。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

進入聊天頁面後，直接輸入文字或語音，聊天框上方就會出現「對方正在輸入……」的字樣。

對於簡單的問題它會直接回答，但要是複雜的問題，它會製成一個內容卡片。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

比如，我們上傳之前的一篇公眾號文章《GPT-4o 整活！3 個小時、6 個鏡頭重現吉卜力版 <甄嬛傳> 名場面》，還沒來得及向它提問，聊天版元寶就直接丟過來一段點評和一個內容卡片。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

點開這個卡片我們發現，它是基於官方給定的提示詞「你怎麼看」來回答的，並不是單純的文章內容總結，回答的內容還涉及到版權爭議、藝術倫理討論等文章所未提及的。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

當然，我們也可以主動提問：吉卜力版《甄嬛傳》的製作流程是什麼？元寶的回答非常詳細，甚至包括輸入的提示詞、關鍵參數等。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

再試試它的文件解讀能力。

我們上傳北大教授趙冬梅《大宋之變》這本書的電子版，讓它通過具體的實例來分析一下王安石的性格特點。

很遺憾，元寶答非所問，在司馬光和王安石的理財思想上陷入了鬼打牆，一直重複「民不加賦而國用饒」是啥意思。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

我們又讓它解釋了一張梗圖。

由於 OpenAI 頻繁上新，各種模型版本看得人眼花繚亂，於是網友就搞了這張梗圖。元寶竟然看懂了，「這張梗圖吐槽了當前 AI 模型版本氾濫帶來的選擇困難症，用誇張的視覺對比展現了用戶面對海量相似選項時的崩潰感」。點評得相當精準犀利。

騰訊元寶 AI 智能助手可「看懂」梗圖（機器之心提供）

最後元寶還表示，「遇到這種情況時，直接選版本號最大或參數最少的（反正你也試不出區別）」，這多少有點陰陽怪氣。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

在日常聊天中，元寶的初始語氣偏向活潑逗趣風格，我們也可以對此進行調節，比如告訴它「從現在開始，請用貼吧老哥的口吻跟我說話」，它立馬切換鍵盤俠模式，隨時開噴，更是針對「三河市強令商戶改招牌」事件一頓輸出。

雖然元寶在回答問題時也會引用參考資料，但仍會胡說八道。比如它在最後說了句「吧友拍到三河城管正在研究『禁止穿紅藍黑衣服上街』」，我們查了相關報道，並未有這一消息。

騰訊元寶 AI 智能助手仍會胡說八道（機器之心提供）

此外，目前「元寶」並不支持聊天問答之外的其他複雜功能，什麼一鍵生圖、一鍵管理群聊、指定好友發訊息、公眾號內容整合等等這些都沒有。

「元寶」並不支持聊天問答之外的其他複雜功能（機器之心提供）

而且要想使用它的「深度思考」功能，需要在內容卡片中選擇，並重新生成內容。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

自年後以來，騰訊就跟打了雞血一般，各種操作不斷。

先是旗下產品全線接入 DeepSeek，接着就是自家混元大模型的上新。

前不久，我們還意外發現，連微信公眾號都用上 AI 回覆了。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

只需在微信公眾號後台點擊「自動回覆 - 智能回覆」，啟用後 AI 自動學習公眾號的歷史文章內容，將其作為知識庫用於回答粉絲的問題。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

值得注意的是，AI 學習過往文章的時間較長，大約需要 5-6 小時。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

就拿 AI 好好用來說，截至目前我們測評了不下 200 款 AI 應用或功能，涵蓋AI 繪畫、AI 音視頻、AI 辦公等五花八門的領域。

有讀者反饋稱，有時候就想找一款可以製作 PPT 的 AI 工具，但扒拉起來實在費勁。

現在開啟智能回覆後，我們在公眾號私信中輸入「製作 PPT 的 AI 工具有哪些？」AI 就能基於公眾號的歷史文章給出總結性回答，並提供參考鏈接，點一下就能跳轉至文章。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

為了使它更像人，在 AI 回覆時，上方也會出現「正在輸入……」的字樣，就像微信聊天一樣。

並且在回答的下面還有一行「該消息為智能回覆」的提醒，以此來區分到底是創作者本人回覆還是 AI 的手筆。

從它的風格來看，這個 AI 能夠模仿公眾號文章的風格，有時還會加一些表情、圖片等。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

網友們已經玩得不亦樂乎了。有人問前段時間的網絡熱梗「西湖猝魚」，由於知識庫中沒有這一訊息，它並沒有給出準確答案。

還有人問目前法語相關的最好的公眾號，這個 AI 倒是給出了推薦，但「法語助手」、「法語小棧」並沒有搜索到。

騰訊元寶 AI 智能助手（機器之心提供）

這波生成式 AI 浪潮，騰訊可以說慢了好幾拍，這也導致騰訊元寶在一開始淪為大模型界的「小透明」，在中國區蘋果 AppStore 免費榜榜單中一度排到 200 名開外。

但年後藉着 DeepSeek 爆火的勢頭，騰訊元寶直接宣佈將 DeepSeek 接入，並把廣告打得到處都是，除了公眾號、朋友圈、騰訊音樂、騰訊視頻等自家平台外，B 站、小紅書等第三方渠道也都能看到騰訊元寶的身影。

甚至，當別家大模型還在卷五萬一塊的機場廣告時，騰訊元寶已經下鄉刷牆了。

「母豬產後護理難，問騰訊元寶」、「農田病蟲害識別，問騰訊元寶」、「直播帶貨不會整，問騰訊元寶」……

騰訊元寶 AI 智能助手的宣傳口號（機器之心提供）

騰訊元寶也因此就像開了掛，排名一路飆升，還反超 DeepSeek，殺到了免費榜榜一。

不過，隨着對手們也加大投放，元寶排名有所下滑。這也間接證明，投流（投放流量廣告）終歸不是長久之計。騰訊公司總裁劉熾平此前就表示，元寶未來肯定不是純粹靠投流來獲得用戶，未來會讓元寶和騰訊現有的產品進行有機聯動，於是就有了牽手微信等一系列動作。

微信作為擁有超過 13 億月活用戶的超級平台，其用戶基礎為元寶的推廣提供了天然的土壤。通過將元寶嵌入微信，騰訊得以讓用戶在熟悉的界面中直接體驗 AI 帶來的便利，不僅提升了用戶體驗，還能迅速吸引用戶關注並培養使用習慣。同時，用戶使用 AI 過程中產生的數據又可以進一步用於訓練模型。

不得不說，騰訊的這步棋走得妙啊。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】