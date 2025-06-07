WeChat更新有朋友圈摺疊功能　惱人廣告全隱藏　回歸分享生活本質

微商的天塌了！

就在前幾天，微信迎來了一波大更新，向我們走來的正是 8.0.60 的全新微信版本。



當然，這次微信更新，內容確實不少，其中最讓人關注的，就是「微信朋友圈摺疊功能」。這個功能大家盼望已久，甚至一度還上了熱搜。

微信迎來了一波大更新（微信）

朋友圈能摺疊，成為話題（微博）

朋友圈摺疊

簡單來說，就是多條朋友圈會被摺疊到一起，隱藏不顯示。

根據官方的說明，系統檢測到用戶在短時間內連續發布多條朋友圈時，就會只顯示一條朋友圈，其餘內容，則會被摺疊起來，只顯示「餘下XX條」的提示。

整個手機屏都是廣告的時代可以結束了。（微信）

不得不說，這功能終於來了，狐妹我表示很開心！

原本一屏滑下來，整個手機屏都是廣告，有些過分的，連續發十多條，劃好幾頁都還在霸屏。

現在全部被摺疊進一行小字裏面，朋友圈一下子清爽了很多，終於不用被轟炸了。

但是，這對於微商和銷售來說，簡直是天塌了。

過往可以連着發好幾條朋友圈做廣告，憑着熟人經濟賣貨，現在廣告一下子就被劃過了。

朋友圈終於可以回到分享生活的本質了。（微信）

對於這個這功能，不少網友是瘋狂點讚的，畢竟過往，看朋友圈 5 分鐘，很有可能 2 分半都在刷廣告，現在，朋友圈終於可以回到分享生活的本質了。

朋友圈失去了分享欲

微信為什麼要推出這個功能呢？事實上，現在的朋友圈，早就偏離了創立的初衷。

2012 年創立的「朋友圈」，顧名思義，這裏是朋友之間的圈子，大家所發布的文字和圖片，更多是為了給朋友分享生活，分享心情的地方。

當年的朋友圈，我時不時就能看見有人分享好吃的，也有人分享好玩好看的，白天開心玩，大家一起樂，晚上 emo 大家一起鬨，當時的朋友圈非常有日常氣息。

然而，13 年過去了，現在的朋友圈早就不是過往的朋友圈了。

現在的朋友圈到處都是求讚的、求投票的、轉發的還有最多就是微商推銷廣告的，也是各種公司領導強迫員工宣傳的陣地。

重複的廣告很煩人（微信）

很明顯，朋友圈早就與「分享」背道而馳了，過往的我也喜歡刷朋友圈，每天空閒的時候總會刷上一刷，到處八卦一下。

但現在給我最大感受的，就是我每次看朋友圈，就要被逼關注一些我自己不想關注的事情，難得閒暇下來的心情一下子就被破壞掉了。

所以狠下心來，現在基本與朋友圈來了個「斷捨離」。

事實上，騰訊對於用戶在朋友圈發廣告的行為早就有過相關的管制。

很早之前，其實朋友圈就有文字摺疊的功能，這也是為了讓朋友圈廣告減少邊幅，減少空間的一種方法。

微信的廣告除了文字外，還有一堆圖片（微信）

然而效果甚微，僅僅只是文字上的摺疊，很多微商還是研究出了怎麼鑽平台空子的方法，甚至更加變本加厲。

從當年的朋友圈全部可見，到現在絕大部分人設置三天可見，甚至完全關掉朋友圈，毫無疑問，這十多年的朋友圈變遷也映射出了生活。

每個人都在快節奏中行走，內心更是被封鎖起來，每天都在埋頭苦幹，避免落後於人，然而也同樣失去了很多生活中的風景。

微信官方廣告

從整體的反饋來看，微信關於朋友圈的更新得到了不少網友的讚賞，然而，也有不少人表示懷疑。

微信自己也在軟件中塞入了不少廣告。（微信）

很多人對於微信的這次更新並不滿意，原因在於：這幾年，微信自己也在軟件中塞入了不少廣告。

因為對於很多人來說，自己不是網紅不是明星，正常人那有可能天天分享生活？誰還不是每天都在為生活奔波呢，並沒有這個閒庭雅緻。

所以，在朋友圈稍微有一點廣告，實屬正常，例如做生意的，介紹自己的業務；做銷售的，完成自己的業績，賺錢嘛，不寒磣。

只要不是太過分，偶爾一條廣告並無大礙，太過分的，也可以手動屏蔽掉。

然而，要說朋友圈廣告，除了很多私人廣告以外，還有不少是通過官方渠道投放來的廣告。

我相信最近，大家肯定都刷到過一款名為「折*絲」的小遊戲廣告，而且在廣告下面，甚至還有不少好友的名字和類似的跟風評論：「別笑，你來你也過不了第二關」。

這類廣告令人討厭（微信）

除了朋友圈，其實微信現在還在不少位置插入了廣告，例如說公眾號。

作為小編，我每天都要在公眾號瀏覽各路資訊，高強度衝浪。但微信公眾號裏面的穿插的廣告，確實讓我防不勝防。

廣告頁面與其他微信公眾號推送相似，再配上廣告特有的「標題黨文案」，只要眼睛沒細看，手就會毫不猶豫地點上去，有時候還會跳轉其他頁面，非常煩人。

原來只是短劇廣告（微信）

所以這也不難理解，為什麼大家會對這次微信更新的朋友圈摺疊褒貶不一。

並不是大家不喜歡這樣的功能，而是因為官方自己也在微信的各個角落投放廣告，卻對個人發廣告實施限制，

事實上，當年張小龍對於微信廣告還是非常反感的，他曾經說過：在微信上放廣告，就像最好的朋友臉上貼了廣告，每次和最好的朋友說話，還要先看他臉上的廣告。

所以微信在商業化的路上，我們還是能感覺到他們非常克制，對廣告的加入非常謹慎。相比很多有各種熱搜、打榜、刷水軍的平台來說，微信確實還算比較乾淨。

然而，可能這種狀態也有可能不在持續，這幾年，大家能明顯感受到，微信在加快商業化，作為用戶，我真心希望微信團隊能繼續保持克制，讓用戶有更好的體驗。

延伸閲讀：iPhone紅點通知標示滿到崩潰？簡單設定一鍵關閉：還給你乾淨介面（點擊連結看全文）

+ 8

延伸閲讀：國產手機掀電池革命 8000mAh是起點 iPhone快充及續航點接招？（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】