微信聊天紀錄轉移全攻略　跨系統Android→iOS完整步驟一文看清

對於有朋友親戚長期在中國經商、外派工作的人來說，常用的 LINE、FB 因為受到限制，常常不得不額外透過 WeChat 等通訊軟體，才能方便即時聯繫，所以每當要換手機之時，聊天紀錄的轉移就成為必做的功課之一。



以 WeChat 來說，雖然目前還沒辦法做到換手機登入就自動同步紀錄，不過相較於 LINE 來說，步驟流程那真的是友善多了，不單是相同作業系統之間的轉移，連 Android 與 iOS 之間的跨系統轉移也能完美達成，不會遺失照片等影像資料，這裡便以 Android 手機轉移至 iPhone 為例，開始前要先在新手機上成功登入 WeChat 一次，並將新舊兩隻手機連到同一個 Wi-Fi 下，這樣流程會比較順。

WeChat聊天紀錄轉移算是比較方便簡單（AI生成圖片）

步驟 1：在舊手機開啟微信，到「我」的頁面進入「設定」。

在舊手機開啟微信，到「我」的頁面進入「設定」。（T客邦提供）

步驟 2：接著點選「聊天」。

接著點選「聊天」。（T客邦提供）

步驟 3：然後找到「聊天紀錄遷移與備份」並點選。

然後找到「聊天紀錄遷移與備份」並點選。（T客邦提供）

步驟 4：然後要選擇「遷移」。

然後要選擇「遷移」。（T客邦提供）

步驟 5：按下「轉移至手機 / 平板 WeChat」。

按下「轉移至手機 / 平板 WeChat」。（T客邦提供）

步驟 6：確認新舊手機已連至同一個 Wi-Fi 或熱點，按下「選擇要轉移的聊天」。

確認新舊手機已連至同一個 Wi-Fi 或熱點，按下「選擇要轉移的聊天」。（T客邦提供）

步驟 7：接著勾選要轉移的聊天紀錄。

接著勾選要轉移的聊天紀錄。（T客邦提供）

步驟 8：按下左邊選單可以選擇要轉移的時間跨度。

按下左邊選單可以選擇要轉移的時間跨度。（T客邦提供）

步驟 9：如果擔心佔用太多容量，右邊選單則是可以選擇不轉移影音及文件檔。

如果擔心佔用太多容量，右邊選單則是可以選擇不轉移影音及文件檔。（T客邦提供）

步驟 10：前面步驟皆設定完成後按下「開始」，會出現一組 QR 碼。

前面步驟皆設定完成後按下「開始」，會出現一組 QR 碼。（T客邦提供）

步驟 11：接著拿起新手機，登入微信，在聊天頁面按「+」並「掃描」舊手機的 QR 碼。

接著拿起新手機，登入微信，在聊天頁面按「+」並「掃描」舊手機的 QR 碼。（T客邦提供）

步驟 12：當新舊手機互相偵測到對方後，便會開始進行轉移，等待其完成即可。

當新舊手機互相偵測到對方後，便會開始進行轉移，等待其完成即可。（T客邦提供）

WeChat資料輕鬆轉移（AI生成圖）

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