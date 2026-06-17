AI交流日｜Canon 推AI商業平台透過內部政策建構「負責任AI」

隨著人工智能應用步入成熟期，如何平衡自動化效率與企業數據安全成為創科落地的核心議題。《香港01》於5月15日主辦的「企業人工智能升級轉型交流日2026」中，佳能香港有限公司商務影像方案及數碼印刷商業應用服務及方案部高級經理郭奕新先生，分享了AI技術在企業日常營運中的實際應用實例。



手機App自動辨識手寫單據 AI自動化篩選履歷簡化HR流程

傳統商業運作中，跨部門與多店舖的數據收集往往消耗大量人力。郭奕新分享到現時透過手機應用程式與成熟的AI技術，系統已能自動辨識單據上的所有資料，甚至包括手寫的改動，並在後台直接與系統內的訂貨單或送貨單進行自動校對。

在人力資源管理範疇，AI亦逐步導入招聘流程中的標準化步驟。企業管理層可透過平台填寫招聘需求，AI便會因應特定的行業與工作崗位，自動生成相對應的職位描述並直接發佈至求職網站。當系統收到求職者的履歷後，AI能協助進行初步的資歷篩選，將重複性的行政程序數字化。

依循ISO 42001管理體系 確立AI代理邊界與自我驗證

隨著大型語言模型（LLM）的普及，企業管理層普遍對AI的潛在風險（如數據偏誤、安全性、甚至系統出錯導致財務損失）存有顧慮。郭奕新指出，業界的技術焦點正從「提示詞工程（Prompt Engineering）」延伸至「上下文工程（Context Engineering）」。透過檢索增強生成（RAG）與MCP等技術，AI聊天機器人能轉化為可精準存取公司內部文件或互聯網特定授權資料的「AI代理」。

為確保AI代理運作準確、無偏見（Fair）、透明且可被解釋（Explainable AI），防範系統出現安全性漏洞，ISO 42001（人工智能管理體系）正成為全新的治理框架。講者強調，ISO 42001並非一項單純的新技術，而是一套管理系統。企業透過制定內部政策、落實風險管理與衝擊評估，為AI代理設定明確的數據存取邊界。系統在處理大量重複性工作時，AI自身亦具備自我驗證與修正錯誤的能力，從而建構出符合合規標準、可信賴的商業運作架構。