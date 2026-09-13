懷疑iPhone在偷聽？教你3招修改iOS私隱設定　阻截廣告追蹤防騷擾

大家有沒有過這種經歷：剛和朋友聊完想買一雙跑鞋，打開短片、購物App，全都是跑鞋廣告；剛搜索了一次嬰兒車，接下來幾天各種平台都在推薦同類產品。



很多人第一反應都是：「手機是不是在偷聽我？」其實大多數情況下，並不是iPhone一直在監聽你的聊天，而是廣告追蹤、瀏覽記錄、搜索行為以及多個App之間的數據共享，讓平台越來越「懂」你。

iPhone防竊聽只需這樣子做：

第1招：關閉「允許App要求追蹤」

如果想減少這種廣告騷擾，iPhone有幾個設定值得提前調整。打開設定→私隱與保安→追蹤，關閉「允許App要求追蹤」。

這樣，新安裝的App將無法請求跨App、跨網站追蹤你的行為。已經授權過的App也可以在這裏逐個關閉。

第2招：停用 Apple「個人化廣告」

還可以進入設定 → 私隱與保安 → Apple廣告，關閉「個人化廣告」。這樣可以減少Apple根據你的使用習慣，在App Store等自家服務中展示定向廣告。

第3招：收緊各類App使用咪高風與定位權限

另外，別忘了檢查每個App的權限。像定位服務、相片、通訊錄、咪高風等權限，並不是所有App都需要。進入設定，找到對應App，把不必要的權限改成「永不」或「只限使用時」。既能保護私隱，也能減少數據被用於廣告畫像的機會。

最後要提醒一點：關閉這些設定，並不能讓廣告完全消失。廣告依然會出現，只是精準度會降低。平台還可能根據你當前瀏覽的內容、搜索關鍵詞或正在看的頁面推薦廣告，而不是依賴長期追蹤你的行為。

花兩分鐘把這些設定檢查一遍，也許不能徹底告別廣告，但至少能把你的私隱主動權，重新拿回自己手裏。

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