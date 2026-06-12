iPhone電量一晚蒸發20%　誤會是電池老化　一文教你揪出耗電元兇

大家有沒有這種情況：睡覺前iPhone明明還有80%的電量，心裏想着第二天肯定夠用。結果一覺醒來，電量只剩不到60%。更奇怪的是，手機整晚都躺在牀頭櫃上，什麼都沒幹，電量卻像偷偷「蒸發」了一樣。



很多人第一反應是電池老化了，其實未必。

如何找出iPhone耗電元兇。（01製圖）

找出iPhone耗電元兇

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三個方法可以讓你的iPhone更省電

步驟一：揪出吃電怪獸（診斷）

想找出真正的「電量殺手」，打開：設定→電池→查看所有電池用量。這裏會詳細顯示過去24小時和過去10天裏，哪些App消耗了最多電量。蘋果官方也提供了這項統計功能，幫助用戶定位異常耗電來源。

步驟二：關閉後台刷新（省電主招）

例如：有些天氣、購物、社交類App即使退出了，依然會在後台刷新數據、獲取定位或者同步內容。找到耗電異常的App後，可以進入：設定 →一般→背景App重新整理。

步驟三：優化定位服務（省電絕招）

關閉不必要應用的後台刷新權限。同時再檢查：設置 → 私隱與保安→ 定位服務。看看是否有App被設置成「始終允許訪問位置」。不少應用長期調用定位，也是導致待機耗電的重要原因之一。蘋果官方建議根據實際需求調整定位權限，以減少不必要的電量消耗。

說到底，很多人以為是iPhone電池不耐用，其實真正的問題往往是某個App在後台工作「太勤奮。」

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