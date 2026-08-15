手機擺床頭充電突爆炸引火災！消防揭熱失控原因　附6大安全禁忌

下樓吃個飯的時間手機就爆炸了？手機長時間充電、邊充電邊玩手機……這些習慣真的很危險！想要安全充電，這些知識一定要掌握。



近日，山西省晉城市陵川縣一居民住宅發生火災，消防員接警後到場將火撲滅。據當事人介紹，他將手機放在二樓臥室床頭櫃上充電，隨後下樓吃飯，這期間，他先聽到二樓傳來爆炸聲，緊接着看到有煙從樓上窗口冒出，便立即報警求助。

手機爆炸後造成的火災現場：

經消防部門現場勘查，起火原因為手機在充電過程中電池熱失控引發爆炸，並引燃床邊可燃物，火災造成直接財產損失1.5萬餘元（人民幣）。

安全充電 牢記這些要點！

1. 避免長時間給手機充電

手機不要整夜充電，發現手機過燙時，應儘快停止操作，並立即檢查手機是否存在電池膨脹、硬件故障等異常情況。

安全充電小貼士懶人包⬇️⬇️⬇️

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2. 及時拔掉充電器

手機充完電應及時拔掉充電器。充電器長時間不拔，會持續發熱，加速零件和材料老化，容易造成短路或高壓擊穿，引發火災。

3. 使用原裝電池和充電器

不要購買和使用劣質電池，不同品牌、不同型號的手機充電器儘量不要混用，以免損壞電池或造成爆炸風險。

4. 別將手機置於高溫環境下

高溫會導致電池熱量過高，容易引發爆炸。充電或放置手機時，要遠離陽光直射處、廚房爐頭等高溫環境。

5. 別在枕頭附近充電

不少人習慣在床頭或枕頭附近充電，方便睡前或醒來時使用手機，但這種情況會影響手機散熱，一旦自燃，枕頭、被褥等易燃物品會助長火勢，帶來更大危險。

6. 別邊充電邊玩手機

邊充電邊玩手機時，來自充電器的電流一部分給手機充電，一部分滿足手機的正常使用。如果使用的是劣質充電器或手機零件已老化，就可能導致漏電，增加使用者觸電的風險。此外，邊充電邊使用手機還容易造成手機溫度快速升高，因此，建議充電時儘量避免玩手機或進行通話。

充電時出現這些情況別大意！

手機嚴重發燙

很多手機出現意外時，都伴隨發燙的現象。給手機充電時，如果出現溫度異常升高的情況，要及時停止充電，並關閉手機後台運行程序，將手機待機冷卻至正常溫度。

數據線破損

使用破損的數據線充電，容易出現短路現象，引發火災；當數據線內部金屬線裸露時，可能導致漏電，帶來危險。因此，當發現數據線老舊，或經常發生接觸不良的情況時，千萬不要勉強繼續使用，一定要儘早更換。

電池出現故障

現在的手機大部分使用內置電池，如果總是充不上電，在排除充電器損壞的可能性之後，基本可以確定是手機電池出現了問題，這時應立即送去檢修。

電池外觀出現變化

手機電池表面鼓起來，甚至有液體流出，說明已老化、損壞，如出現此類情況，建議不要再使用手機，更不要對手機進行充電等操作，應在確保安全的情況下，及時將手機送修，避免意外發生。

【延伸閱讀】手機放枕邊充電凌晨突爆炸 疑因換電池改裝出事？附5大充電禁忌（點擊連結看原文）

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充電時充電器意外起火怎麼辦？

切斷電源：

如發現充電器冒煙、冒火花，需立即關閉電源開關，拔掉插頭，切斷電源。

移開周圍物品

迅速移開附近的易燃物，防止火勢蔓延。

選用正確滅火器材

切勿用水或泡沫滅火器滅火，以免發生觸電風險。如無法確定電源是否被切斷，可用乾粉滅火器、二氧化碳滅火器撲救。

及時呼叫救援

火勢較大無法控制時，應迅速離開現場，並撥打電話報警，避免吸入濃煙。