邊充電邊玩手機　內地女子觸電險身亡　原因竟是使用非原裝配件

邊充電邊玩手機 內地女子觸電險身｜不少人習慣一邊為手機充電，一邊躺在梳化或床上玩手機，但看似平常的動作，一旦遇上劣質或不合規格的充電配件，後果可以非常嚴重。內地貴州一名 30 歲女子早前在家中邊充電邊看短片，期間腳部靠近電暖器，未料突然觸電，全身不能動彈，最終被送入 ICU 搶救。她事後表示，當時使用的並非原裝充電器及充電線，提醒其他人不要輕視手機充電安全。



躺梳化邊充電邊玩手機 突然全身失控

事發於貴州遵義。30 歲孫姓女子當時在家中休息時，躺在梳化上一邊為手機充電，一邊看短影片。由於天氣寒冷，她的腳亦隨意靠在一旁的電暖器上。

原本只是普通的休息時間，但她突然感覺手機出現異常，隨即全身像被電流控制一樣，完全無法活動。她事後憶述，當時電流似乎由手部一路貫穿到腳部，身體彷彿形成電流通道，最後從腳部位置傳出。整個過程持續數分鐘，她既不能移動，也無法出聲求救，情況非常危急。

（AI生成圖片）

表弟及時發現 拔走充電器救回一命

幸好，表弟何姓男子當時亦在家中。他發現表姐躺在梳化上不停發抖，而且充電線黏在下巴位置，下巴亦流了不少血，立即察覺情況不尋常。他隨即拔走充電器插頭，切斷電源，之後將觸電女子送往醫院搶救。若當時家中無人及時發現，或者未能即時中斷電源，後果可能更加嚴重。

傷勢相當嚴重

根據遵義市第一人民醫院的出院紀錄，孫女身上有多處明顯電擊傷。右上肢手掌位置有約 2cm 橢圓形炭黑色焦痂，被記錄為電流入口；左下肢掌背則有約 3cm 橢圓形灰白色創面，被視為電流出口。

此外，她的唇部及舌頭附近亦有約 3cm 橢圓形灰白色創面，舌頭周邊有鮮血附着。換言之，這次觸電並非短暫麻一麻，而是真正對身體造成嚴重燒傷及電擊創傷。

保住性命但留下後遺症

雖然最終保住性命，但這次意外對孫女身體造成不少後遺症。她提到，嘴巴和舌頭均被電擊傷及，手部亦需要進行植皮手術。取皮位置仍然流血，之後仍要繼續換藥，後續亦需要接受祛疤治療。

她事後苦笑表示，醫生說這是他遇過的第一宗同類病例，以前只曾在網上看過相關情況。這句說話亦反映，雖然手機充電觸電並非天天發生，但一旦出事，嚴重程度絕對不容低估。

疑與非原裝充電配件有關

其回憶，事發時她使用的並非原裝充電器及充電線。事後提醒其他人，盡量不要使用劣質充電器，亦應盡量使用原裝或可靠來源的充電配件。她亦直言，如果當時沒有邊充電邊玩手機，這宗意外可能未必會發生。

邊充電邊用手機應加倍小心

不少人平日都會邊充電邊看影片、打機或看社交平台，覺得手機只是低電壓產品，不會有太大危險。但實際上，風險往往來自整套充電環境，包括充電器、電線、插座、拖板、環境濕度，以及身體是否接觸其他電器或金屬物件。

（AI生成圖片）

日常充電應避免幾個危險習慣

對一般香港用家來說，手機充電最基本是選用原裝或有可靠認證的充電器及充電線，不要貪平購買來歷不明的配件。如果充電線外皮破損、插頭鬆動、充電器異常發熱，便應立即停用。

睡覺時亦不宜將正在充電的手機放在枕邊、被鋪下或身體旁邊，因為這些位置散熱較差，一旦出現過熱或短路，反應時間會更短。使用手機時如發現機身、充電頭或電線異常發熱，又或者聞到異味、聽到異聲，應立即拔走電源，不要繼續使用。